El Banco de Alimentos busca 7.000 voluntarios en Madrid para la gran recogida de noviembre: así te puedes apuntar

El Banco de Alimentos de Madrid ha lanzado un llamamiento urgente: necesita reclutar 7.000 voluntarios que participen en la próxima Gran Recogida. Esta se celebrará los días 7, 8 y 9 de noviembre en supermercados y grandes cadenas de alimentación de toda la región. El objetivo de la cita solidaria es reunir 2 millones de kilos de alimentos de primera necesidad para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad.

Bajo el lema “Lo damos todo”, la organización quiere movilizar a la ciudadanía madrileña en una acción colectiva de solidaridad. En la pasada edición, participaron cerca de 6.000 personas y se consiguió un volumen significativo de donaciones que permitió mantener la ayuda alimentaria a miles de hogares. Este año, el objetivo es superar esas cifras y fomentar la implicación tanto de voluntarios veteranos como de nuevos participantes.

¿Cómo me puedo apuntar?

Los voluntarios son imprescindibles para realizar labores informativas y entregar material de comunicación sobre las diferentes formas de donar (donación en caja y/o de alimentos físicos). Pueden participar personas de todas las edades, solas o en grupo, en turnos de 4 horas y pudiendo elegir día, turno y tienda donde colaborar.

Todo lo recaudado se destina íntegramente a conseguir alimentos para las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid, donde una de cada seis personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Gracias a esta campaña, Banco de Alimentos podrá garantizar una comida diaria a más de 100.000 personas a través de unas 500 entidades benéficas.

Si quieres participar y ayudar a la causa, recuerda que puedes hacerlo pinchando aquí. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 1 de octubre y solo tendrás que dedicar 4 horas de tu tiempo al día en el tramo horario y en el establecimiento participante que tú elijas. Puedes apuntarte con amigos, familia o compañeros de trabajo o, si lo prefieres, puedes aplicar para coordinar la campaña.