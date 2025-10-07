Así se vivió el derrumbe del edificio en la calle Hileras: "Salió un obrero completamente desorientado, lleno de polvo, diciendo que había compañeros dentro"

"De repente, una voladera tremenda de escombros, no se veía nada, la gente estaba corriendo como en una estampida". Así explica José, trabajador de un bar cercano al edificio que se ha derrumbado en el céntrico barrio madrileño de Ópera, cómo se han vivido los momentos más tensos de la tragedia en la que según las últimas informaciones hay al menos cuatro desaparecidos y diez heridos.

"Llegaron rápidamente dos policías y empezaron a retirar a la gente, no se veía nada", continúa José su narración de los eventos al canal 24h de RTVE. "Al poco tiempo salió un obrero completamente desorientado, lleno de polvo, diciendo que había cuatro compañeros adentro y que uno parece que estaba bastante mal porque estaba gritando de dolor. Luego ya llegaron más policías y los bomberos, acordonaron todo, y luego vimos salir a un obrero en camilla. Estaba vivo porque se quejaba de dolor, pero bueno, estaba bien".

"Hemos oído un ruido enorme y luego ha empezado a salir polvo, con un olor raro, como a quemado", ha relatado a EFE una dependienta de una tienda cercana, mientras que, a su alrededor, comerciantes y vecinos miraban incrédulos hacia el edificio, envuelto en una nube gris.

El cierre de la zona ha provocado que los locales cercanos hayan sido obligados a desalojar y cerrar sus establecimientos. "Ahora se ven un montón de bomberos, de SAMUR, de ambulancias, todos preparados. Pero bueno, el polvo ya se calmó, se puede ver algo. En algún momento no se veía nada, nada", explica José, el trabajador de un bar cercano.

"No resistió el peso y se ha caído"

Sobre la situación del edificio, explica que es "un edificio en obras que llevaba mucho tiempo que estaba vacío, por decirlo así, antes había un restaurante y un parking y lleva eso menos de un mes más o menos que están como arreglándolo". José añadía que además de estar en obras "sí que está funcionando como parking, un pequeño parking de los vecinos".

"Nunca ha tenido ningún problema, no es un edificio antiguo que se está derrumbando, la fachada estaba normal, un edificio más", explica José, que asegura que esta mañana "había un camión de losa" y, en su opinión, "parece que estaban rellenando con la losa el hormigón y no resistió el peso y se ha caído, entonces el polvo y todo lo que levantó fueron los escombros".

Sin embargo, Milagros, que regenta una peluquería frente al inmueble siniestrado, asegura que ha sido la caída de la grúa empleada en la construcción la causante del derrumbe parcial de los forjados y del colapso de parte del edificio.

Desde una ventana cercana, Álvaro ha observado el despliegue de vehículos de emergencia: "Al principio no le he dado importancia al ruido pero de repente han llegado más de una decena de camiones de bomberos y ambulancias. Ahí me he dado cuenta de que algo grave había pasado".

La calle de las Hileras, entre la Puerta del Sol y Ópera, se ha llenado en pocos minutos de vecinos que querían volver a sus casas, dueños de coches atrapados tras el cordón policial y curiosos que intentaban entender qué ocurría.