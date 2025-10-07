En Directo
MINUTO A MINUTO
Derrumbe en un edificio de Madrid, hoy en directo | Desaparecidos, heridos y causas del derrumbamiento en la calle Hileras 4 (metro Ópera)
Así se vivió el derrumbe del edificio en la calle Hileras: "Salió un obrero completamente desorientado, lleno de polvo, diciendo que había compañeros dentro"
Un edificio en obras se ha derrumbado en el centro de Madrid, en la calle Hileras 4, junto a Ópera, según ha informado El País. El suceso ha ocurrido sobre las 13:13 del mediodía del martes. Los servicios de Emergencias se encuentran trabajan en estos momentos en el lugar de los hechos y buscan a varios desaparecidos. Hay al menos diez heridos.
Óscar López, también pendiente de madrid
Almeida suspende su agenda en Londres y vuelve a Madrid
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que se encontraba de viaje en Londres, ha suspendido su agenda y ya ha emprendido el regreso a Madrid debido al derrumbe del edificio.
Andrés H. de Sá | Gabriel Santamarina
El edificio derrumbado fue comprado en 2022 por un fondo saudí y se iba a destinar a hotel
El edificio derrumbado este martes en la zona de Ópera en Madrid pertenece a un fondo de inversión saudí que estaba procediendo a su rehabilitación para destinarlo a uso hotelero. La sociedad RSR Singular Assets Europe adquirió el inmueble -con una superficie edificable de 6.745 metros cuadrados- en febrero de 2022 y declaró en la bolsa de París una inversión total prevista de 24,5 millones de euros entre el importe de la compra y el presupuesto de rehabilitación. RSR es propiedad de la ‘family office’ saudí Rashid Saad Al-Rashid & Sons.
VIDEO | Estos son los segundos después al derrumbe del edificio en Madrid
Nuevo balance: cuatro desaparecidos y diez heridos en el derrumbe en la calle Hileras 4
El delegado de Gobierno de Madrid, Francisco Martín, acaba de confirmar que se busca a cuatro personas desaparecidas entre los escombros del edificio. Y diez heridos, uno de ellos grave y trasladado a un hospital.
Victoria Saulyak
¿Por qué se ha derrumbado el edificio de la calle Hileras (Ópera) en Madrid?
El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. De momento, se sabe que el derrumbe ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. Al parecer, el edificio se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.
El Summa 112 se despliega
El Summa 112 se ha desplegado también con motivo del derrumbe. Lo ha hecho con dos uvis y tres ambulancias. Según han informado en X, se están coordinando con el Samur.
Los vecinos de la zona no pueden volver a sus casas
Los vecinos permanecen en la calle y se está impidiendo el paso a las casas cercanas, para rebajar el riesgo de peligro ante un posible colapso de la fachada.
"Me han dicho que no puedo pasar a mi piso todavía y no sé cuándo podré", comenta uno de los vecinos.
Sin cifra concreta de despaarecidos
Beatriz Martín, portavoz de emergencias de Madrid: "No podemos dar una cifra concreta de desaparecidos. Estamos trabajando para saber si las personas a las que los obreros echan en falta, se encontraban dentro o fuera del edificio. Están trabajando con la ayuda de la unida de guía canina y de la unidad de drones. Los bomberos tratan de estabilizar la zona para no ponerse ellos en peligro".
El edificio estaba siendo rehabilitado para situar un hotel
Al parecer, el edificio estaba siendo reformado para instalar en él un hotel de cuatro estrellas. Se encuentra en el número 4 de la Calle Hilera, en pleno centro de Madrid. De origen era un edificio con viviendas, que actualmente se encontraba vacío.
