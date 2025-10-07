Tres Cantos presenta la nueva escuela infantil de Paraninfo: 4 millones de inversión para abrir en 2027

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado el proyecto de la nueva Escuela Infantil de Paraninfo, que contará con una inversión de más de 4 millones de euros y cuya finalización está prevista para junio de 2027.

El alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, acompañado por el concejal de Presidencia, Javier Juárez, y la concejala de Educación, Marisa Peña, ha visitado la parcela donde se emplazará la nueva Escuela Infantil del complejo Paraninfo.

Moreno ha presentado un proyecto que desarrollará un "innovador edificio educativo de carácter multifuncional que marcará un nuevo hito en la oferta pública de Educación Infantil en el municipio". Esta se enmarca en el convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Tres Cantos, con el objetivo de reforzar la red de educación infantil del municipio, y "garantizar el acceso a una enseñanza pública de calidad desde las primeras etapas".

El proyecto concibe esta escuela como un espacio que dialoga con el entorno natural, priorizando la luz natural, la flexibilidad pedagógica y la conexión directa con zonas exteriores de juego y aprendizaje. El diseño arquitectónico, en forma de 'U', permitirá una "organización funcional y abierta, con aulas orientadas al mejor aprovechamiento solar y patios que fomentan la interacción con el paisaje".

El edificio estará estructurado en ocho aulas para niños de 1 a 3 años, dos aulas para bebés de hasta 1 año, una sala de usos múltiples, y zonas de administración y servicios. Paneles móviles entre aulas y una sala polivalente, permitirán configuraciones abiertas para actividades conjuntas, talleres o psicomotricidad. Los pasillos serán acristalados con el objetivo de favorecer la relación entre interior y exterior, creando espacios abiertos, luminosos y confortables.

En su construcción se utilizará ladrillo revestido, piedra caliza y entramados metálicos, siguiendo los criterios más exigentes de eficiencia energética, accesibilidad y sostenibilidad. La nueva Escuela Infantil se sumará a la Biblioteca Municipal Concha Espina, el Gran Teatro Ciudad de Tres Cantos, la Familyteca, y el resto de equipamientos previstos del complejo de Paraninfo.

"Uno de los proyectos más emblemáticos del futuro de Tres Cantos, con más de 135.000 metros cuadrados, concebido como un gran pulmón urbano donde la educación, la cultura, la naturaleza y la convivencia se integran de forma armónica", ha destacado.