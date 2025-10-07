La Supercopa de España ya tiene fecha y horarios: Atlético - Real Madrid, en semifinales

La Supercopa de España 2026 ya tiene horarios confirmados. El primer torneo oficial del año disputado, un año más, en tierras saudíes dará comienzo el miércoles 7 de enero y concluirá el domingo 11 de enero con la gran final. Por segundo año consecutivo, y tercera vez en la historia del torneo, será la ciudad deportiva del Rey Abdullah, donde se encuentra el popularmente conocido como Al Jawhara, quien albergará los tres partidos de la competición. El Barça, como campeón de LaLiga y la Copa del Rey, el Real Madrid, como subcampeón de LaLiga y la Copa del Rey, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, como tercer y cuarto clasificado de LaLiga, respectivamente, acudirán a Arabia Saudí en busca de un nuevo título para sus vitrinas.

El fútbol español se traslada nuevamente a Arabia Saudí para cumplir con el contrato que acordó Luis Rubiales durante su mandato y que seguirá en vigor, como mínimo, hasta 2029. La firma supuso 240 millones de euros en seis años a repartir entre la Federación y los clubes. En 2021 se renovó el acuerdo, alcanzando una década de compromiso con el futbol saudí para la celebración de este torneo.

El vencedor de la semifinal entre Atlético y Real Madrid disputará la gran final del domingo ante Barça o Athletic Club, asegurando así la presencia de uno de los equipos madrileños en el partido de la lucha por el título. Sin embargo, el vencedor de dicha semifinal dispondrá de un día menos de descanso respecto a vascos o catalanes.

Fecha y horarios de la Supercopa de España 2026

Semifinal 1: FC Barcelona - Athletic Club (Miércoles 7 de enero, 20:00 horas)

(Miércoles 7 de enero, 20:00 horas) Semifinal 2: Atlético de Madrid - Real Madrid (Jueves 8 de enero, 20:00 horas)

(Jueves 8 de enero, 20:00 horas) Final: Ganador semifinal 1 - Ganador semifinal 2 (Domingo 11 de enero, 20:00 horas)

Horario y dónde ver los partidos de la Supercopa

Los tres encuentros de la Supercopa de España, tanto las semifinales como la gran final, se podrán seguir en España a través de Movistar+, canal que tiene los derechos de la competición. La plataforma ha implementado un canal dedicado a la retransmisión del torneo que se llamará Movistar Supercopa de España. Además, también se podrá seguir a través de su nuevo canal Movistar Plus+. Todos los encuentros de la competición se disputarán a las 20:00 horas, dos horas más tarde en territorio saudí.