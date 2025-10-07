Continúan las actividades por la Hispanidad 2025 en Madrid: esta es la programación para hoy, martes 7 de octubre

Aunque el Día de la Hispanidad se celebre tradicionalmente el 12 de octubre, lo cierto es que la capital cada vez prepara más actividades para que los ciudadanos disfruten de todo lo que engloba este día. Niños y adultos ya pueden consultar la gran programación que despliega la Comunidad de Madrid en numerosos escenarios durante esta semana, en la que destacan conciertos, desfiles y premios.

Entre las más de 200 actividades que se proponen bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, el concierto de Gloria Estefan era uno de los eventos más esperados. La cantante convirtió Madrid en una fiesta gigante con la participación de Nathy Peluso. Ahora, por mucho que el plato fuerte de la programación haya concluido, esto no significa que ya no haya nada que hacer. El programa todavía no ha hecho más que empezar.

Estas son todas las actividades previstas para hoy, martes 7 de octubre

Este 7 de octubre, el Auditorio Rafael del Pino acogerá los Premios Influencia Hispana a las 18:00 horas de la tarde. Por otro lado, la Casa Museo Lope de Vega inaugurará la exposición ‘Ecos del arte del virreinato del Perú’, visitable hasta enero de 2026.

Mañana, 8 de octubre, será el turno de la mesa redonda de música 'Latidos de ida y vuelta. Latidos musicales' en la Casa México a las 19:00 horas. En paralelo, la capital también albergará el concierto de América y España 'El Ensamble Iberoamericano' en el Museo Cerralbo a las 19:00 de la tarde.

El 9 de octubre, la música urbana tomará el protagonismo con el concierto Hispanidad Urbana (18:30, Plaza de España), con artistas como Bon Calso, Chita y Aleesha. La jornada concluirá con Henry Méndez (21:00, Puerta del Sol) y Los Estanques & El Canijo de Jerez (21:30, Plaza Mayor).