SUCESOS
¿Por qué se ha derrumbado el edificio de la calle Hileras (Ópera) en Madrid?
El forjado del edificio de cinco plantas se ha venido abajo
Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio de la calle Hileras (Ópera), cerca de la mítica chocolatería de San Ginés. Los servicios de Emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde se estima que hay al menos ocho heridos.
¿Por qué se ha derrumbado el edificio?
El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. De momento, se sabe que el derrumbe ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. Al parecer, el edificio se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.
El forjado del edificio de cinco plantas se ha venido abajo y es entonces cuando ha ocurrido el trágico suceso que podría haber ocasionado la desaparición de varios obreros que se encontraban trabajando. Varios trabajadores de la zona afirman que hacia las 13:15 horas se ha visto una nube de humo y se ha extendido un olor fuerte por la calle.
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- El Sevilla no lo va a tener tan fácil en el Salto del Caballo, como ayer contra el Barça: recibirá a los hispalenses en la Copa del Rey
- El Rayo Vallecano visitará al Yuncos mientras que el Getafe se medirá al Inter Valdemoro en la primera ronda de la Copa del Rey
- He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
- Herida grave una mujer al ser atropellada por un camión de basuras en Carabanchel