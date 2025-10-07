¿Por qué se ha derrumbado el edificio de la calle Hileras (Ópera) en Madrid?

Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio de la calle Hileras (Ópera), cerca de la mítica chocolatería de San Ginés. Los servicios de Emergencias se encuentran en el lugar de los hechos, donde se estima que hay al menos ocho heridos.

Varias dotaciones de @BomberosMad trabajando en C/Hileras tras derrumbe de varios forjados en un edificio en obras.



Desplegado un dispositivo de @SAMUR_PC en la zona.@policiademadrid trabajan con los drones@policia colaborando pic.twitter.com/slTP129zT5 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 7, 2025

¿Por qué se ha derrumbado el edificio?

El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. De momento, se sabe que el derrumbe ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. Al parecer, el edificio se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.

El forjado del edificio de cinco plantas se ha venido abajo y es entonces cuando ha ocurrido el trágico suceso que podría haber ocasionado la desaparición de varios obreros que se encontraban trabajando. Varios trabajadores de la zona afirman que hacia las 13:15 horas se ha visto una nube de humo y se ha extendido un olor fuerte por la calle.