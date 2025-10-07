Viajar rápido y barato cada vez es más posible: estos son los destinos en los que Ouigo añadirá más frecuencias desde Madrid

Viajar barato cada vez es más sencillo. Y es que a partir del próximo 14 de diciembre Ouigo, que opera en España desde 2021, pondrá en marcha cuatro nuevas frecuencias -una ida y vuelta adicional diaria- en cuatro líneas. Los recorridos que verán umentados sus frecuencias son Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga y Madrid-Murcia. O lo que es lo mismo, la compañía ferroviaria pondrá a disposición de los viajeros una cantidad considerable de trenes extra.

Madrid–Zaragoza–Barcelona

Desde el 14 de diciembre, las circulaciones entre Madrid y Barcelona pasarán a ser doce, repartidas en seis trenes de ida y seis de vuelta diarios. Además, cuatro de ellos tendrán parada en Zaragoza, sumando de esta forma una frecuencia adicional también en la capital aragonesa (hasta ahora eran tres). Este refuerzo supone un 20% más de trenes y cerca de 370.000 plazas adicionales al año.

Valladolid–Madrid–Levante

Con la incorporación de una nueva frecuencia diaria adicional, el trayecto Madrid-Murcia contará con tres idas y vueltas. En total el número de trenes del operador para viajar entre ambas ciudades aumentará en un 50 por ciento respecto a este año.

Ouigo seguirá ofreciendo cinco trenes de ida y vuelta entre Madrid y Valencia, uno de los cuales se extiende hasta Segovia y Valladolid y tres idas y vueltas entre Madrid y Alicante, una de ellas con extensión igualmente hasta Segovia y Valladolid. Algunos de estos servicios cuentan con paradas en Segovia, Cuenca, Albacete y Elche. Todos estos servicios mantendrán su número habitual.

Madrid-Málaga y Madrid-Sevilla

En su conexión con el sur, Ouigo ofrecerá 370.000 plazas anuales más en la ruta Madrid-Málaga, con tres idas y vueltas diarias. Del mismo modo, ofertará otras 370.000 plazas anuales suplementarias en la ruta Madrid-Sevilla, con cuatro idas y vueltas diarias. Todos los trayectos realizan parada en Córdoba.

Ouigo comenzó a operar en ambas rutas en enero, con tres idas y vueltas a Sevilla y dos idas y vueltas a Málaga. Las nuevas frecuencias refuerzan la oferta de plazas en Andalucía.

¿Cuando se venderán los billetes?

Los billetes se pondrán a la venta el 9 de octubre y se cubrirá el total de viajes hasta el 2 de agosto de 2026, tal y como informó la empresa.