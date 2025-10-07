Este municipio de Madrid regala 3.000 bonos de 5 euros para gastar en comercio y hostelería: así puedes descargarlos

Un municipio de Madrid ha puesto en circulación 3.000 bonos de cinco euros para gastar en comercio y hostelería. También sorteará en paralelo cinco cestas de la compra entre los consumidores con la colaboración de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA). Esta iniciativa surge a raíz de los hosteleros y comerciantes, que quieren premiar el consumo de sus clientes, organizando con ello la campaña 'Bonos Descuento de Alcobendas'.

El objetivo principal es dinamizar la economía local durante todo el mes de octubre, donde consumidores mayores de 18 años pueden descargar los bonos en esta web. Cada persona podrá acceder hasta a 12 bonos descuento y podrá utilizar 1 bono descuento en compras iguales o superiores a 15 euros, 2 descuentos en compras y consumiciones iguales o superiores a 30 euros y 4 descuentos en compras o consumiciones mínimas de 50 euros.

¿Hasta cuándo se pueden disfrutar los descuentos?

Estos descuentos podrán disfrutarse en los establecimientos adheridos hasta el 29 de octubre o hasta agotar existencias, tanto en compras como en consumiciones en el local o recogida de pedidas. Eso sí, el ayuntamiento ya ha advertido que los bonos no son válidos para pedidos a domicilio.

Comprar ahora en Alcobendas, ¡te puede salir gratis! estará vigente hasta el 30 de octubre. Todos los clientes que realicen compras o consumiciones en los comercios y locales de hostelería adheridos a la campaña entrarán en el sorteo de cinco cestas de la compra valoradas en 200 euros, compuestas por productos de alimentación, bebidas, cosmética, y artículos gourmet. Para participar, solo se debe rellenar una papeleta que se entrega con las compras y depositarla en la urna disponible en los establecimientos.