Este es el momento del derrumbe de un edificio de la calle Hileras 4 en Madrid

El forjado de un edificio en obras por rehabilitación en la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera de Madrid, se ha derrumbado parcialmente, sin que por el momento se conozca si hay víctimas. Este es el video del momento posterior al derrumbe. Hay al menos tres obreros heridos, dos leves con contusiones y otro con una pierna rota, que está siendo traslado en ambulancia. Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros" y se buscan a varios desaparecidos.