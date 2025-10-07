Madrid subasta más de 500 dispositivos electrónicos de la Oficina de Objetos Perdidos: estos son los pasos para hacerte con uno de ellos

El Ayuntamiento de Madrid abre este martes una nueva subasta online con objetos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos de Consistorio. Esto ha sido posible gracias a la buena acogida que han tenido las ediciones pasadas. En esta ocasión, el Consistorio pone a disposición de la ciudadanía 550 objetos electrónicos que han estado en la dependencia municipal sin ser reclamados durante el plazo estipulado de custodia de dos años. Ente los objetos más destacados se encuentran tabletas, teléfonos, ordenadores, cámaras, consolas, libros electrónicos y hasta un dron.

La subasta se iniciará este mismo 7 de octubre a las 17:00 horas y permanecerá activa en la web de Surus Inversa hasta el 23 de octubre a las 12:00 horas del mediodía. Además de las pujas online, se podrán realizar visitas presenciales para ver en persona los objetos desde el día 13 octubre a las 12:00 horas hasta el 16 de octubre a la misma hora, todo ello en la calle de Nicolás Morales 38, en el distrito de Carabanchel. Todo lo recaudado con esta subasta pasará a formar parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid como ingreso en la Tesorería Municipal.

Más de 77.800 enseres depositados en la oficina municipal en 2024

A lo largo de 2024, la oficina municipal recibió más de 77.800 objetos, la gran mayoría de ellos procedentes del aeropuerto de la ciudad. El objetivo de la subasta es fomentar la economía circular transcurridos dos años desde el depósito de los aparatos si no han sido reclamados por sus propietarios ni por la persona halladora de los mismos. Tras ello, pasan a disposición municipal para darles una segunda vida y, si de lo contrario no pueden ser aprovechados por ninguna unidad municipal, solo se tendrán en cuenta aquellas piezas que se encuentren en buen estado para la subasta.

Los portátiles son los dispositivos más numerosos y ascienden a un total de 420 unidades que se podrán adquirir tanto de forma unitaria como por lotes. Entre ellos, se ofertarán para puja 65 unidades de MacBook de Apple. Se pueden adquirir unidades sueltas desde 40 euros de precio de salida o lotes de hasta 26 MacBooks por 637 euros. El ordenador más caro ofrecido de manera individual es un Surface Pro 3 con TFT táctil y 12 pulgadas, que tiene un precio de salida de 89 euros.

Por otro lado, saldrán a subasta 31 unidades de tabletas, la mayoría de la marca Samsung, aunque también hay ejemplares de Huawei o Sony. La más económica es una GRAVITY2-4G 32GB, disponible a partir de 25 euros. Los teléfonos móviles a subastar están agrupados en lotes que incluyen desde dos unidades el más pequeño, con precio de salida de 46 euros, hasta 12 unidades el lote más voluminoso, al que se podrá optar desde los 266 euros.