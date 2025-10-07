Madrid concentra más de la mitad de la facturación de la industria de defensa, con 5.000 millones de euros en 2024

La Comunidad de Madrid lidera de forma indiscutible la industria de defensa de nuestro país. Junto con Andalucía y País Vasco, suma el 80% de la facturación consolidada del sector, Pero nuestra región supone por sí sola más el 50% -4.999 millones de euros-, de los 13.000 millones que facturan entre las tres. Y la siguiente en el ránking, Andalucía, la sigue a mucha distancia, con 2.035 millones.

Son los datos que hoy ha presentado la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae) correspondientes a 2024, y que apàrecen reflejados en un estudio de PwC.

Facturación por CCAA. / PwC

El liderazgo madrileño es absoluto en prácticamente todos los parámetros. En el caso de la industria aeronáutica, la facturación en la Comunidad de Madrid (6.380 millones de euros) ,se sitúa de nuevo a mucha distancia de Andalucía (2.316 millones) y País Vasco (1.227 millones), seguidas por Castilla-La Mancha (815 millones), Galicia (136 millones), Cataluña (120 millones) y Castilla y León (120 millones).

En 2024, la facturación consolidada de las industrias de Defensa creció un 16,2 %, hasta los 16.153 millones de euros, superando, por primera vez, cifras previas a la pandemia, en un contexto en el que el gasto en defensa y seguridad se ha convertido en una prioridad para los estados rondando, de media, el 2,4 % del PIB mundial.

El poder de la aeronáutica

De ese importe, 11.370 millones de euros proceden de la aeronáutica, una industria impulsada por la globalización y el crecimiento demográfico y económico mundial, y que supone uno de los mejores ejemplos de esa tecnología de uso dual -civil y militar- a la que aspira el sector agrupado en TEDAE.

La diferencia entre Madrid y el resto de Comunidades es aún más marcada en el sector de la industria relacionada con el espacio, cada vez con mayor peso en la Defensa y con mayor proyección hacia el futuro. En este capítulo, Madrid monopoliza la facturación de estas empresas, con 984 millones de euros. Y de nuevo, Andalucía, en segundo apenas alcanza los 145 millones.

La industria aeronáutica en España. / PwC

En materia de empleo, las industrias de Tedae contribuyen a la economía española con 260.049 empleos generados -directos, indirectos e inducidos-, equivalentes al 1,2 % del empleo nacional y al 10 % del empleo industrial de España en 2024.

El mayor impacto se genera en primer lugar en la Comunidad de Madrid (con una contribución total de 96.288, un 2,8 % del empleo de la región); Andalucía (con 34.816, un 1 %); País Vasco (con 25.572, un 2,6 %); Cataluña (con 28.563, un 0,7 %); Castilla y León (con 12.750, un 1,2 %); Castilla-La Mancha (con 11.219, un 1,2 %); Galicia (con 11.550, un 1 %) y Región de Murcia (con 10.661, un 1,6 %).

Tejido "diverso"

No obstante, el estudio de PwC señala que a pesar de esta concentración en grandes empresas de pocas regiones, Tedae está presente en todo el territorio, lo que articula un tejido empresarial "diverso y descentralizado".

De hecho, en las comunidades con menor actividad, las pequeñas y medianas empresas (pymes) ganan protagonismo, como en la Comunidad Valenciana o Navarra, donde suman cerca de 100 millones de euros de facturación.

Las pymes de las industrias de Tedae emplean a más de 8.500 personas de forma directa en España.

Influencia de la Defensa en el PIB / PwC

Contribución al PIB

Los datos reflejan, además, que el impacto total en PIB de las industrias representadas por Tedae ascendió en 2024 a 21.919 millones de euros, es decir, el 1,4 % del PIB del conjunto de la economía española de ese año.

El mayor impacto se generó en la Comunidad de Madrid (8.900 millones de euros de contribución total al PIB, el 2,9 % del PIB de la región); Andalucía (3.020 millones, el 1,4 %); País Vasco (2.520 millones, el 2,7 %); Cataluña (1.820 millones, el 0,6 %), Castilla y León (1.030 millones, el 1,4 %) y Castilla-La Mancha (1.010 millones, el 1,8 %).

Las seis conglomeraron el 83 % del impacto total por la relevante presencia de estas industrias y sus proveedores.