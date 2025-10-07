COPA DEL REY
Lío en la Copa del Rey: el Inter Valdemoro - Getafe podría no jugarse en el estadio de los locales
Ambos conjuntos quedaron emparejados en la primera ronda de la Copa del Rey, pero aún hay dudas acerca del estadio que acogerá el encuentro
Inter Valdemoro y Getafe se medirán en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Dicha eliminatoria se disputará entre los días 28 y 30 de octubre y, siguiendo la normativa de la RFEF en las rondas a partido único, se jugará en el estadio del equipo de inferior categoría. En este caso, el Inter Valdemoro. El conjunto del sur de Madrid llegó al torneo del KO tras eliminar al Universitario canario en la prórroga. Ahora, reciben el premio de medirse a un equipo de Primera División y seguir soñando con su camino en la Copa del Rey. Además, este encuentro está marcado por la presencia de Borja Mayoral, en el Getafe, y 'Kity' Mayoral, en el Inter, dos hermanos que se dan cita en el torneo copero. Pero lo que más inquieta ahora a ambos conjuntos es saber en qué sede se disputará el encuentro, debido a que, en estos momentos, todo es una incógnita.
Un estadio que no cumple los requisitos de la RFEF
Ya en la pasada eliminatoria ante el conjunto canario, el Inter Valdemoro se vio en la obligación de jugar el encuentro de ida lejos de su estadio, El Restón. El recinto no cumple con la normativa vigente de la RFEF para acoger partidos de este nivel, debido a las malas condiciones del terreno de juego y a la negativa por parte del ejecutivo municipal de hacer taquilla en los partidos. “Se ha hecho todo lo posible, tanto por nuestra parte como por parte del Ayuntamiento de Valdemoro y su alcalde para que el encuentro de ida pudiera disputarse en nuestro campo de El Restón”, explicaba el club en un comunicado días antes de recibir al Universitario.
La directiva confirmó que ni el estado de las instalaciones ni su aforo permiten acoger un evento de estas características y la única alternativa viable en la localidad era el estadio de Bolitas del Airón, pero todavía se encuentra en proceso de rehabilitación, imposibilitando su ocupación. No hay recintos deportivos en la localidad que puedan albergar este tipo de partidos. Desde el club, reconocían que “se trata de una decisión dolorosa, pero necesaria y obligatoria para cumplir con los requisitos exigidos por la Federación Española de Fútbol (RFEF)”. Algo a lo que se pueden volver a exponer en la próxima eliminatoria ante el conjunto azulón. Para el choque ante el equipo canario, el Equipo de Gobierno de Pinto colaboró con la ciudad vecina y el partido se disputó sobre el césped del Estadio Amelia del Castillo.
No se trata de un asunto menor. Un partido de esta dimensión 'arregla' la temporada a nivel económico para el equipo de menor categoría. Ya en la anterior eliminatoria se vieron obligados a prescindir de su estadio y todo hace indicar que ante el Getafe de José Bordalás se seguirán los mismos pasos. El Restón fue clausurado en 2023 a causa del estado del césped, provocando una grave lesión de uno de los jugadores.
Esta edición destaca por la introducción de un criterio de proximidad geográfica, algo que reduce ampliamente las posibilidades de enfrentarse a los 112 equipos que componen esta primera ronda de competición. La RFEF ha dividido en cuatro grupos diferentes a los equipos participantes en función de la proximidad entre ellos. De esta forma, en el caso de los equipos madrileños, Getafe y Rayo Vallecano ya sabían antes de la realización del sorteo que su rival sería el CD Yuncos o el Inter Valdemoro.
