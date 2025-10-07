El incendio que fulminó el edificio Windsor y otros derrumbes que dejaron Madrid en alerta: explosiones inesperadas, errores humanos y grietas abruptas

En la grabación que una vecina realizó durante el incendio del edificio Windsor se apreciaba, en la planta 13, tras la ventana, a dos personas caminando. La cinta marcaba las 03:46 horas de la madrugada, cuando los accesos ya estaban cerrados. Sin embargo, la policía descartó que el vídeo estuviera manipulado. ¿Quiénes eran? 20 años después, ojo, sin pruebas concluyentes, esta incógnita sigue rodeando a uno de los edificios míticos del centro madrileño. Su pérdida desató teorías y rumores que no cesaron ni siquiera tras el colapso del inmueble. No es la primera vez que sucede: Madrid ha asistido a numerosos derrumbes que, como el de este martes, en la calle Hileras, ha puesto en vilo a la ciudad.

En 2015, Madrid se paralizó con el derribo de un edificio de viviendas en Carabanchel. Ocurrió una hora después de que fuera desalojado, de madrugada, al advertir grandes grietas en las paredes. Los crujidos pusieron en alerta a los propietarios. Ante el riesgo inminente de caída, los bomberos optaron por abandonar el inmueble de inmediato. Sólo la fachada que daba a la calle Duquesa de Tamames quedó en pie. Días después, el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, explicó que tal situación se dio por el colapso de uno de los pilares que lo sostenían.

Labores de desescombro en el edificio que cedió en Tetuán en agosto de 2015. / EFE

Aquel agosto también cedió otra finca de Tetuán. En esta ocasión, por la fatiga de ladrillo con el que se había construido y cuya capacidad se vio incrementado durante casi 60 años a raíz de una reforma efectuada en 1958. El informe técnico concluyó: "La mocheta derecha de la fachada a la calle Bravo Murillo que sustentaba la viga dintel del escaparate se derrumbó. Con el paso del tiempo el material cerámico va perdiendo su capacidad mecánica". Las labores de demolición se llevaron a cabo al día siguiente para evitar víctimas. La escalera C no se tiró abajo, como sí ocurrió con la A y parte de la B.

Momento del derrumbe del Hotel Ritz en 2018. / EFE

Más sonado fue el accidente que vivió el Hotel Ritz. En 2018, cinco forjados cayeron durante las obras de rehabilitación provocando la muerte de un trabajador y dejando siete heridos detrás. Según la investigación posterior, el accidente tuvo lugar por la errónea instalación de las plataformas de carga y descarga en el muro del patio interior que arrastró el andamio al hundirse. El jefe de Bomberos, Eugenio Amores, sostuvo entonces que los propios trabajadores atrapados les ayudaron con sus gritos y les dirigieron hacia donde tenían que realizar el trabajo, pudiendo rescatar a dos de ellos en tiempo "récord para la cantidad de escombros que tenían encima".

Una parroquia destruida

Una fuerte explosión destrozó un edificio de la calle Toledo en 2021. Sucedió el 20 de enero, causando el fallecimiento de cuatro personas y convirtiendo en escombros este local de la parroquia de La Paloma. En el auto que el Juzgado de Instrucción 35 emitió un mes después, la jueza acordó el archivo de la investigación al considerar que fue accidental debido un escape de gas "que se desarrolló de forma lenta, continuada y prolongada en el tiempo": "No se ha podido establecer otra causalidad distintas. El olor fue discontinuo, por lo que no generó alarma entre los residentes hasta momentos antes".

Imagen del forjado derrumbado en el edificio que colapsó en 2024 en Fuencarral-El Pardo. / JOSÉ NOVILLO

Un incidente que se ha ido repitiendo en el tiempo, como la detonación que destrozó un restaurante de Vallecas en septiembre de 2025. Por su parte, en mayo de 2024, en el distrito Fuencarral-El Pardo, otro inmueble cayó mientras los obreros trataban de asegurar el forjado de la planta superior: una losa de ocho toneladas se precipitó, golpeando otra de 2.000 kilos y dejando a dos trabajadores bajo los escombros. Un tercer hombre logró escapar con una fractura en la pierna y múltiples contusiones.