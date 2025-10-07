Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Las impactantes imágenes del edificio derrumbado de la calle Hileras 4 (Ópera) en Madrid

Al parecer, el edificio se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas

Todas las imágenes del derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras, en el barrio de Ópera en Madrid

Todas las imágenes del derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras, en el barrio de Ópera en Madrid

Despliegue de servicios de emergencias en la zona del edificio que se ha derrumbado en Ópera. / EPE

Victoria Saulyak

Madrid

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid. El incidente ha ocurrido en la calle Hileras, a la altura del número cuatro, paralela a la mítica chocolatería San Ginés del centro de la capital. Se estiman al menos diez heridos.

Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio de la calle, a escasos metros de la estación de Ópera. Los servicios de Emergencias todavía se encuentran monitorizando el lugar de los hechos.

Efectivos de la policía y los bomberos trabajan en la zona afectada por el derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras

Efectivos de la policía y los bomberos trabajan en la zona afectada por el derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras / EFE

El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. De momento, se sabe que ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. Al parecer, el edificio, construido en 1965, se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.

Efectivos de los bomberos y la policía trabajan en la zona

Efectivos de los bomberos y la policía trabajan en la zona / EMERGENCIAS MADRID

Trabajadores de la zona afirman que hacia las 13:15 horas se ha visto una nube de humo y se ha extendido un olor fuerte por la calle. Los servicios de emergencia han llegado poco después.

Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera

Agentes de Policía Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera / EUROPA PRESS

