Las impactantes imágenes del edificio derrumbado de la calle Hileras 4 (Ópera) en Madrid

Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid. El incidente ha ocurrido en la calle Hileras, a la altura del número cuatro, paralela a la mítica chocolatería San Ginés del centro de la capital. Se estiman al menos diez heridos.

El #SUMMA112 ha desplegado en el derrumbamiento de



📍Calle Hileras de #Madrid



2 UVIS y 3 ambulancias. Trabajan en coordinación con @SAMUR_PC y realizan la coordinación de camas. https://t.co/QJEGrmd0QL pic.twitter.com/enaC1GdSg3 — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) October 7, 2025

Once dotaciones de Bomberos de Madrid se encuentran trabajando en el derrumbe parcial de varios pisos en un edificio de la calle, a escasos metros de la estación de Ópera. Los servicios de Emergencias todavía se encuentran monitorizando el lugar de los hechos.

Efectivos de la policía y los bomberos trabajan en la zona afectada por el derrumbe de un edificio en la calle de las Hileras / EFE

El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. De momento, se sabe que ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. Al parecer, el edificio, construido en 1965, se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.

Efectivos de los bomberos y la policía trabajan en la zona / EMERGENCIAS MADRID

Trabajadores de la zona afirman que hacia las 13:15 horas se ha visto una nube de humo y se ha extendido un olor fuerte por la calle. Los servicios de emergencia han llegado poco después.