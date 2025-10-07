Los II Premios Influencia Hispana dejan como momento más emotivo la entrega del Premio Honorífico a Vargas Llosa

El Auditorio Rafael del Pino ha acogido este martes la gala de entrega de los II Premios Influencia Hispana, que han dejado como momento más emotivo la entrega, a título póstumo, del Premio Honorífico al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa.

Los consejeros de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, y de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han participado en esta cita, dentro de la agenda de Hispanidad 2025, según ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Estos galardones distinguen el talento y la proyección de la cultura hispana en ámbitos tan diferentes como el deporte, las artes, el espectáculo, la economía, la innovación o el emprendimiento empresarial.

Ariadna, nieta de Vargas Llosa, ha sido la encargada de recoger el Premio Honorífico Influencia Hispana concedido al Nobel, fallecido el pasado mes de abril.

Por su parte, el diseñador Custo Dalmau ha sido distinguido en la categoría de moda; Juan Magán, en Música; José Mercé, por su aportación a la cultura, y en Cine, el actor argentino Óscar Martínez. Eduardo Gómez Martín, presidente de Universidad ESIC, ha recogido el premio a la Innovación, mientras que Pelayo de la Mata, ha sido reconocido por su trayectoria empresarial.

También han recibido su homenaje el arte de Joaquín Cortés; la excelencia gastronómica del chef Gastón Acurio; la dedicación al deporte de Vicente del Bosque, y la contribución a la ciencia de Kitín Muñoz, así como la labor comunicativa y académica de la historiadora y escritora María José Rubio.

Además, el exseleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo ha sido nombrado Embajador de la Influencia Hispana, reconocimiento que ha recibido de manos del consejero. Asimismo, se ha destacado a Lilian Tintori por su defensa de la libertad, y a la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, por su compromiso con la solidaridad.