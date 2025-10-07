RECONOCIMIENTO A LA CULTURA HISPANA
Los II Premios Influencia Hispana dejan como momento más emotivo la entrega del Premio Honorífico a Vargas Llosa
EP
El Auditorio Rafael del Pino ha acogido este martes la gala de entrega de los II Premios Influencia Hispana, que han dejado como momento más emotivo la entrega, a título póstumo, del Premio Honorífico al escritor y premio Nobel Mario Vargas Llosa.
Los consejeros de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, y de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, han participado en esta cita, dentro de la agenda de Hispanidad 2025, según ha destacado la Comunidad de Madrid en un comunicado.
Estos galardones distinguen el talento y la proyección de la cultura hispana en ámbitos tan diferentes como el deporte, las artes, el espectáculo, la economía, la innovación o el emprendimiento empresarial.
Ariadna, nieta de Vargas Llosa, ha sido la encargada de recoger el Premio Honorífico Influencia Hispana concedido al Nobel, fallecido el pasado mes de abril.
Por su parte, el diseñador Custo Dalmau ha sido distinguido en la categoría de moda; Juan Magán, en Música; José Mercé, por su aportación a la cultura, y en Cine, el actor argentino Óscar Martínez. Eduardo Gómez Martín, presidente de Universidad ESIC, ha recogido el premio a la Innovación, mientras que Pelayo de la Mata, ha sido reconocido por su trayectoria empresarial.
También han recibido su homenaje el arte de Joaquín Cortés; la excelencia gastronómica del chef Gastón Acurio; la dedicación al deporte de Vicente del Bosque, y la contribución a la ciencia de Kitín Muñoz, así como la labor comunicativa y académica de la historiadora y escritora María José Rubio.
Además, el exseleccionador nacional de baloncesto Sergio Scariolo ha sido nombrado Embajador de la Influencia Hispana, reconocimiento que ha recibido de manos del consejero. Asimismo, se ha destacado a Lilian Tintori por su defensa de la libertad, y a la primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, por su compromiso con la solidaridad.
- Última hora en Madrid, en DIRECTO | Se derrumba un edificio en el centro de Madrid y buscan a varios desaparecidos
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Se derrumba un edificio en la calle de las Hileras, en Madrid: se desconoce si hay heridos
- El teatro que Andrea ha levantado en un bingo del Brooklyn madrileño: 'Las cosas hay que hacerlas sin pensarlas tanto
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- El Sevilla no lo va a tener tan fácil en el Salto del Caballo, como ayer contra el Barça: recibirá a los hispalenses en la Copa del Rey