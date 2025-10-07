Qué hay junto al edificio derrumbado en la calle Hileras: un restaurante vietnamita, una tienda de trajes flamencos, un "museo" del pan...

Los servicios de emergencia continúan buscando a los desaparecidos tras el derrumbe del número 4 de la calle de las Hileras, en el céntrico barrio de Ópera. En el edificio en obras, que llevaba varios años vacío y que se estaba rehabilitando para reconvertirlo en un hotel, trabajaban decenas de obreros y tres han resultado heridos y cuatro permanecen desaparecidos, según las últimas cifras oficiales. Sin embargo, en el resto de la calle de las Hileras la vida transcurría con normalidad hasta el accidente, que ha provocado un gran estruendo y ha llenado de polvo varias calles del centro de Madrid.

Pared con pared con el edificio siniestrado se encuentra Phở Vietnamita, un restaurante asiático abierto en los últimos meses (tras el cierre de un local de pasta) que destaca por sus sopas y los precios competitivos teniendo en cuenta el barrio en el que se encuentra.

Al otro lado de la estrecha calle se encuentra Lunares Blancos, una tienda de trajes de flamenca que "celebra la tradición, la danza y la elegancia andaluza" con 25 años de experiencia, según explican en su página web. Cuenta con otro local en Madrid y uno más en Boadilla del Monte. "Diseñamos y confeccionamos trajes únicos para quienes viven el arte con pasión", aseguran.

Junto a esta tienda se encuentra también Taquería Mi Ciudad, un restaurante pionero en estos platos en Madrid que este año cumple 19 años "abanderando la gastronomía popular mexicana". "Somos la primera taquería en Europa, desde 2006. Fuimos los primeros en traer a Europa el concepto de taquería tradicional, con tacos de pastor directos de trompo, recetas tradicionales como las carnitas, el placero, la tinga, lengua de res, entre muchos otros", defienden en su página web.

En el mismo lado de la calle que el edificio siniestrado se encuentran otros locales como el restaurante El cogollo de la descarga, especializado en "sopas y platos contundentes de pescado y marisco", el hotel New Point Opera, de tres estrellas, o el estudio de tatuajes y piercings Thinfat Studio.

Al otro lado de la calle, en el cruce con la Plaza de Herradores, se encuentra el Museo del Pan Gallego, que vende "hogazas, panes, empanadas" y otros productos típicos de Galicia. En conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los responsables del Museo del Pan Gallego confirmaron que las autoridades obligaron a cerrar los establecimientos de la zona.

En sentido contrario, siguiendo la calle de las Hileras hasta la calle Arenal, se encuentra el local Colors, que ofrece desayunos brunch por la mañana y narguiles (también conocidos como cachimbas) por la tarde. Además, en el cruce entre ambas calles se encuentra la zapatería de la marca italiana GEOX.