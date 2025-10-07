SUCESOSCINCO PLANTAS
¿Dónde está la calle Hileras 4 (Ópera), el lugar en el que se ha derrumbado el edificio del centro de Madrid?
Se desconoce si hay heridos o si ha sido un derrumbe controlado
Un edificio se ha derrumbado en pleno centro de Madrid. De momento, se desconoce si hay heridos o si ha sido un derrumbe controlado. Los servicios de Emergencias se encuentran trabajando en estos momentos en el lugar de los hechos.
¿Cómo llegar a la calle Hileras 4?
El incidente ha ocurrido en la calle Hileras, a la altura del número cuatro, una calle paralela a la mítica chocolatería San Ginés del centro de la capital. La calle se encuentra a escasos metros de la estación de Metro de Ópera.
En el lugar se encuentran 11 dotaciones Bomberos Madrid, Policía y efectivos del SAMUR. También ha sido cortada la calle del Arenal. Al parecer, el edificio derrumbado se encontraba en reformas para construir un hotel 4 estrellas.
Una zona muy antigua
El suceso se ha desencadenado en una zona muy antigua que puede afectar al esqueleto del resto de edificios. Se han contabilizado por el momento cuatro desaparecidos.
El derrumbe ha ocurrido en el marco de unas obras que se estaban realizando en la zona. El forjado del edificio de cinco plantas se ha venido abajo y es entonces cuando ha ocurrido el trágico suceso que podría haber ocasionado la desaparición de varios obreros que se encontraban trabajando.
Trabajadores de la zona afirman que hacia las 13:15 horas se ha visto una nube de humo y se ha extendido un olor fuerte por la calle. Los servicios de emergencia han llegado poco después.
