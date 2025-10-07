SUCESO EN MADRID
Detenido en San Blas un hombre armado con cuchillos tras atacar a varios policías y atrincherarse en su vivienda
Los agentes tuvieron que hacer uso de la pistola Taser para reducir al individuo
Un hombre de 66 años ha sido detenido este martes en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas tras atacar a varios agentes de la Policía Nacional con dos cuchillos y atrincherarse posteriormente en su vivienda. Ninguno de los policías resultó herido.
Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 7.00 horas, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) recibió un aviso alertando de la presencia de un varón en actitud agresiva en el rellano de un edificio y armado con dos armas blancas.
A su llegada, los agentes encontraron al individuo en un evidente estado de nerviosismo. Pese a las reiteradas órdenes para que soltara los cuchillos, el hombre hizo caso omiso y llegó a abalanzarse sobre los policías. Ante la situación de peligro, los agentes efectuaron varios disparos dirigidos a zonas no vitales antes de que el agresor lograra atrincherarse en su vivienda.
El detenido, ciudadano español nacido en 1959, había sido arrestado hace aproximadamente un mes por portar y exhibir armas blancas en la vía pública, según fuentes consultadas por Europa Press.
Tras solicitar apoyo de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los agentes lograron acceder al interior de la vivienda y reducir al sospechoso con una pistola táser. Un equipo sanitario lo atendió en el lugar y lo trasladó posteriormente a un hospital, donde se comprobó que las heridas no revestían gravedad.
En el operativo participaron unidades de Policía Judicial y Policía Científica, mientras que el Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.
