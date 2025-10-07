Detenido en San Blas un hombre armado con cuchillos tras atacar a varios policías y atrincherarse en su vivienda

Un hombre de 66 años ha sido detenido este martes en el distrito madrileño de San Blas-Canillejas tras atacar a varios agentes de la Policía Nacional con dos cuchillos y atrincherarse posteriormente en su vivienda. Ninguno de los policías resultó herido.

Según informaron fuentes policiales, los hechos ocurrieron alrededor de las 7.00 horas, cuando el Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC 091) recibió un aviso alertando de la presencia de un varón en actitud agresiva en el rellano de un edificio y armado con dos armas blancas.

A su llegada, los agentes encontraron al individuo en un evidente estado de nerviosismo. Pese a las reiteradas órdenes para que soltara los cuchillos, el hombre hizo caso omiso y llegó a abalanzarse sobre los policías. Ante la situación de peligro, los agentes efectuaron varios disparos dirigidos a zonas no vitales antes de que el agresor lograra atrincherarse en su vivienda.

El detenido, ciudadano español nacido en 1959, había sido arrestado hace aproximadamente un mes por portar y exhibir armas blancas en la vía pública, según fuentes consultadas por Europa Press.

Tras solicitar apoyo de efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), los agentes lograron acceder al interior de la vivienda y reducir al sospechoso con una pistola táser. Un equipo sanitario lo atendió en el lugar y lo trasladó posteriormente a un hospital, donde se comprobó que las heridas no revestían gravedad.

En el operativo participaron unidades de Policía Judicial y Policía Científica, mientras que el Grupo V de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.