Confusión en el epicentro del derrumbe que ha puesto en vilo a la calle Hileras: "Llevo dos horas en España y no doy crédito"

Carlos y Aurelio, padre e hijo, habían alquilado un alojamiento turístico para pasar la semana en Madrid. Sin embargo, no contaban con que el edificio contigio al suyo se derrumbase minutos antes de su llegada. El taxi les ha dejado en la calle con tres maletas y un montón de dudas, ya que no saben a qué hora podrán acceder a la vivienda. “Nuestro caso es algo peculiar, nos dicen que quizás hasta la noche no podemos entrar”. Con expresión de asombro preguntan a todo policía que se cruza por su camino: “Es triste, pero no podemos quedarnos en la calle en estas condiciones. Llevo dos horas en España y no doy crédito”

Álvaro y Samuel tampoco caben en su asombro. Son estudiantes en la Universidad TeamLabs, ubicada en una calle perpendicular al lugar de los hechos. Cuando salían a comprar algo para comer se han topado directamente con la nube de humo. "Íbamos a la cafetería de siempre a por un bocadillo de jamón. Rápidamente hemos sacado los teléfonos para grabar lo que ocurría, pero enseguida ha llegado la policía y nos ha desalojado. A los pocos minutos estaba todo acordonado y ya no hemos podido hacer nada más", señala uno de ellos. Mientras, el resto de compañeros come sus sándwiches con la mirada atónita hacia la calle de las Hileras. Ninguno llegó a oir el estruendo.

Quien sí lo escuchó es Ana, trabajadora de uno de los comercios ubicado en la intersección de la calle Arenal con Hileras. Fue ella quien, tras oír un fuerte ruido, avisó a sus compañeros de trabajo de lo que estaba ocurriendo. "No sabía si era polvo o humo, pero nos asustamos. Había una nube de humo y pronto aparecieron coches de policía, bomberos y ambulancias, que empezaron a cortar la calle. Al principio los vecinos decían que era un incendio porque veían humo y los bomberos llevaban mascarillas, pero luego resultó ser un derrumbe. La calle estaba gris", dice.

Agentes de Policia Nacional y trabajadores de emergencias en las inmediaciones donde se ha derrumbado el edificio. / Alejandro Martinez Velez

“Como un volcán que se hundía hacia abajo, se ha llenado todo de humo, ha sido un estruendo”. Así describe Milagros, trabajadora de una peluquería ubicada frente al lugar del incidente, el derrumbe del edificio este mediodía en el centro de Madrid.

"Catástrofe en el tajo"

Tal y como ha confirmado desde el lugar de los hechos el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, hay una decena de heridos y se busca a cuatro desaparecidos: tres varones y una mujer. "Se ha venido abajo el forjado de un edificio que se estaba rehabilitando y esto ha conllevado a una cáida a plomo hasta el sótano", ha señalado. Además, Martín ha llamado a ser "prudentes" mientras califica el alcance de lo ocurrido como una "catástrofe en el tajo". "Toda la labor de los servicios de emergencia y de seguridad, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Policía Nacional, están volcados en asegurar la zona y, por supuesto, encontrar a esas personas que todavía se encuentran desaparecidas", ha añadido.

Además, Emergencias Madrid ha informado de que "los trabajadores echan en falta a algunos compañeros". Hasta la calle del suceso, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, se han desplazado también varias ambulancias y efectivos policiales, que han acordonado la zona y buscan a varias personas desaparecidas. Apuntan que hay tres heridos leves y otro grave, todos ellos trabajadores en la obra de remodelación. Uno de ellos ha sido trasladado al hospital. Continúan, no obstante, la búsqueda de desaparecidos. Desde el Ayuntamiento de Madrid no se aventura una cifra exacta. En las labores colaboran la unidad canina y de apoyo aéreo (drones) de la Policía Municipal.