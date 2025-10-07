TRANSPORTES
Cercanías presume de una puntualidad del 95% en septiembre en Madrid
La región es la tercera provincia con el menor índice de retrasos del servicio en España
En el centro de la polémica habitual por sus recurrentes incidencias de funcionamiento, y con los problemas en el Metro por el cierre por obras de la mitad de la Línea 6 afectando gravemente a la movilidad en Madrid en el inicio de curso, Cercanías presume de haber registrado en la Comunidad de Madrid una puntualidad por encima del 95%. Renfe ha comenzado a publicar desde este mes los índices de puntualidad de todos sus servicios. Y las Cercanías en Madrid resultan entre las que menos retrasos registran en toda España.
Durante el pasado mes, el 95,6% de los trenes de Cercanías de Renfe que circularon por la región llegaron a su destino a tiempo o con un retraso inferior a cinco minutos. En términos absolutos fueron 1.513 los trenes que sufrieron esa demora igual o inferior a cinco minutos. El porcentaje se eleva hasta el 99,2% si se considera un retraso inferior a 15 minutos y prácticamente alcanza el 100% si se amplía el margen hasta la media hora. Fueron 13 los convoyes de los 34.297 que viajaron por las vías madrileñas a lo largo de septiembre que alcanzaron su destino más de 30 minutos después de lo previsto.
La cifra se sitúa entre las mejores de España en septiembre. De las 12 áreas en las que opera Cercanías en todo el territorio nacional, Madrid es la tercera con mejor índice de puntualidad en septiembre. Le superan Zaragoza, con un 97%, y Málaga, con un 96,9%. En la cola se encuentra Sevilla, con un porcentaje del 79,2%.
Retraso medio de 30 segundos
El retaso medio de los trenes en Madrid en el pasado mes fue de medio minuto en el conjunto de circulaciones. Si se consideran solo los trenes que llegaron a destino con demora, el retraso medio fue de 11,1 minutos. La compañía informa igualmente sobre el cumplimiento horario, esto es el cumplimiento sobre la hora de llegada programada en cada estación con un rango de tres minutos. En esta magnitud el porcentaje cae al 70,7%. La cifra viene descendiendo en las últimas semanas.
Los datos publicados hoy también reflejan una recuperación del número de viajeros. Hasta 26,3 millones de viajeros subieron al Cercanías en la región en septiembre, una cifra considerablemente superior a los en torno a 20 millones que lo hacían en enero de este año.
La situación de Cercanías en Madrid es un motivo de queja frecuente ente los usuarios en redes y de bronca política entre administraciones. Tanto desde el Gobierno regional como desde el Ayuntamiento se suele cargar contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, cada vez que hay una incidencia en la red. La pasada semana, en la Asamblea de Madrid, el portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García, llegó a asegurar que las aglomeraciones que se están sucediendo en el Metro en las últimas semanas tienen que ver con que han de asumir la demanda de pasajeros que no quiere utilizar Cercanías "ni regalado".
Por su parte, Puente viene en las últimas semanas publicando mensajes en la red social X sobre el mal funcionamiento del Metro de Madrid. Solo en la mañana de hoy, entre tuits y retuits, se podían leer en su perfil más de 10 mensajes sobre el asunto, muchos referidos a la difusión de un vídeo ayer por parte del consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio Vázquez. En él se ve cómo llega a la estación de Nuevos Ministerios un tren al que suben sin problema todos los viajeros que esperan en un andén repleto sin explicar que, al ser cabecera de línea, el tren está vacío cuando llega al andén.
