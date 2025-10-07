El Centro de Danza Matadero de María Pagés presenta su ciclo de Nuevos Creadores, "el presente y el futuro de la danza hecha en España"

Inaugurado hace algo menos de un año con la pareja formada por María Pagés y El Arbi El Harti al frente, el Centro de Danza Matadero ya ha visto pasar por las tablas de la Nave 11 del recinto del Paseo de la Chopera, la que se le asignó como espacio de exhibición, nombres y proyectos tan consolidados como el Ballet Flamenco de Andalucía, la compañía de Marta Graham o la bailarina Eva Yerbabuena. Ahora echa a rodar oficialmente otro de los propósitos con los que fue concebido dicho centro fue concebido: el de ser también un espacio de producción del que surjan proyectos pensados o alimentados entre sus propias paredes, y que a medio plazo el público podrá ver también sobre su escenario. Con esa idea se ha concebido el ciclo Nuevos Creadores, que arranca el próximo 17 de octubre.

En esta primera edición, los espectáculos que se podrán ver en el ciclo no han sido creados en el centro, pero en algunos casos sí que se van a poder ver aquí por primera vez, y además encarnan ese espíritu que se quiere fomentar desde él: el de llevar a escena los primeros trabajos propios de unos artistas que, aunque algunos tienen ya una importante carrera a sus espaldas, hasta ahora habían trabajado en compañías o proyectos de otros. Será en la próxima edición, la del año que viene, cuando se puedan ver los frutos de las residencias que se pondrán en marcha a partir de noviembre en esa otra nave de Matadero, la 16.1, que alberga las dos salas de ensayo en las que se cocinarán esos proyectos. Dos cubos metálicos de gran tamaño y paredes transparentes que comparten espacio con las oficinas del centro, y que este martes ha podido visitar por primera vez la prensa de la mano de Pagés y de la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Marta Rivera de la Cruz.

"Lo más importante entre las cosas que vamos a defender aquí es la creación hecha en España. Se trata de apoyar y acompañar a los nuevos proyectos que surgen en creadores como los que tenemos el gusto de haber visto hoy", decía María Pagés en referencia a varios de los artistas que forman parte del programa, representantes de esa "sabia nueva que es el presente y el futuro de la danza hecha en España" y que se han ocupado de presentar el ciclo con un pequeño espectáculo creado exprofeso. "Es muy complicado cuando alguien como ellos, que ya tiene una trayectoria importante, decide hacer sus propias creaciones. Siempre hay esta dificultad de ver cuál será el siguiente paso, dónde lo vas a hacer, quién te va a apoyar, quién te va a producir, cómo se financia todo esto y cómo se da visibilidad al trabajo enorme que hay detrás", comentaba la bailarina y coreógrafa, Premio Nacional de Danza en 2002, para explicar que su centro debería estar ahí precisamente para eso. nuevas obras que proponen la sabia nueva y el presente futuro de lo que es la danza hecha en España

Flamenco actualizado, pero flamenco

El ciclo Nuevos Creadores que ha presentado el Centro de Danza Matadero agrupa seis espectáculos a cargo de jóvenes creadores que se podrán ver desde mediados de octubre hasta finales de diciembre, y que tienen al flamenco como un tronco común que une a casi todos ellos. El primero es No (17 y 18 de octubre) y se trata de un estreno absoluto, el de una obra que supone el debut en solitario de La Venidera, la compañía formada por Irene Tena y Albert Hernández, dos exbailarines del Ballet Nacional de España que, entre otros, han sido parte del cuerpo de baile de Afanador, uno de los espectáculos recientes más alabados de la compañía. Su pieza explora los límites del flamenco y trata de acercarlo a la creación actual. Colabora el músico electrónico Derek V. Bulcke, y cuenta con el asesoramiento de Marcos Morau, el Premio Nacional de Danza más joven en conseguir el galardón y que hoy por hoy es uno de los coreógrafos de referencia a escala europea.

María Pagés y Marta Rivera de la Cruz (en el centro, a izda. y dcha.), en la presentación del ciclo flanqueadas por algunas de las protagonistas. / Cedida

Juan Carlos Avecilla presentará el 22 y 23 de octubre Pasaje, una pieza "muy pictórica" con la que busca "volver al origen recorriendo raíces, folclore y sonidos terrenales", explicaba el artista, que quiere que sea una experiencia fuertemente sensorial. Tendrá como invitada a Marta Gálvez y la música la pondrán dos voces y percusión, prescindiendo de guitarra. Precisamente Gálvez volverá a las mismas tablas, solo unos días después (25 y 26 de octubre), con su propia creación, Dama de noche. Una pieza concebida en memoria de su abuela que se inspira en el proceso de transformación de esa flor y que traza un paralelismo con la vida de una mujer. Una obra en la que conviven la escuela flamenca y la bolera, y que la artista ha querido presentar como "mi paso al frente para saber quién soy como creadora".

Flamenco y danza y música contemporáneas se mezclan en Ave de plata, la obra con la que Sara Jiménez debutó en la creación en 2023 y que "sobrevuela la metáfora del vuelo, la doma, la vida, la muerte y el renacer”, explicaba la bailarina y coreógrafa este martes. Una exploración de la apatía, la violencia y la desconexión social actuales serán el leit motiv de IM/PASIBLES, pieza con la que Lucía Montes y Mado Dallery, nombres clave de la danza contemporánea actual en España, querían ver “qué pasa con esos cuerpos que sienten el bucle de la violencia diaria, y cómo pueden encontrar un camino nuevo.” Y habrá también vanguardia y espíritu actual en la aproximación de Rafael Remírez a todo un clásico como Antonio Gades, cuya esencia y espíritu revolucionario, sin caer en lo biográfico, evoca en Gades en el siglo XXI, aprovechando el 20 aniversario de la muerte de quien ha sido uno de los grandes mitos de nuestra danza.

Como parte del espíritu divulgativo y pedagógico que es una de las misiones del Centro de Danza Matadero, cada uno de estos espectáculos llevará aparejados diferentes tipos de charlas, talleres o master classes a cargo de sus protagonistas. "Eso forma parte también del ADN de este espacio: que los artistas aporten y compartan de una manera más cercana con el público y los profesionales", subrayaba Pagés. En paralelo al ciclo y sus prolongaciones, su programación principal continúa: Rocío Molina, Marcat Dance, Baro d'evel o el Malandain Ballet Biarritz, son algunas de las propuestas que se podrán ver a lo largo de los próximos meses.