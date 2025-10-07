El Canal de Isabel II digitalizará todos sus contadores de agua antes del final de 2026

El Canal de Isabel II avanza en la sustitución de los contadores de agua tradicionales por los nuevos dispositivos digitales. El pasado verano ya había alcanzado los 800.000 aparatos de telelectura instalados, lo que supone la mitad de todos los contadores que tiene su red y se completará la colocación en los 1,6 millones de puntos de lectura antes de que acabe 2026, según aseguraba ayer el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en un encuentro informativo.

Los lectores digitales permiten el envío automático de datos de consumo cada hora, lo que no solo aporta información más precisa y rápida tanto a la empresa como a usuarios, sino que evita el desplazamiento de operarios punto por punto cada dos meses para lectura manual. “De esta forma vamos a ganar también desde el punto de vista del uso de recursos humanos papa poder destinarlos a labores mucho más importantes”, justificó Novillo. Esta tecnología multiplica por 1.460 los datos disponibles y reduce el tiempo de detección de anomalías

Entre las ventajas que aportan estos dispositivos, desde la empresa pública se apunta también a la reducción de desperdicio de agua que facilitan. La digitalización ha servido en los últimos dos años para alertar a más de 50.000 clientes de patrones de consumo atípicos derivados de posibles escapes de agua. El Canal de Isabel II cifra en hasta 10 hectómetros cúbicos (más de 3.000 piscinas olímpicas) el total de agua ahorrada de esta forma. La instalación de los contadores inteligentes comenzó en julio de 2023.

El sistema permite al usuario, además, configurar a través de la Oficina Virtual de Canal de Isabel II sus propias alarmas que advierten de un consumo poco habitual por exceso o por defecto. Esos avisos, prefijados ya por más de 2.700 clientes de Canal de Isabel II, pueden servir para detectar uso de agua no previsto cuando, por ejemplo, se está de vacaciones, o advertir de que no se está consumiendo en una vivienda habitada por una persona mayor o que vive sola. La sustitución y la conexión del contador con telelectura no acarrean coste adicional para los usuarios, asegura la compañía.