SUCESOS EN MADRID
Los bomberos rescatan un camión de limpieza de nueve toneladas después de tres horas de "complejo rescate"
El incidente ha tenido lugar a las tres menos cuarto de la madrugada en la zona de las Revueltas, cuando la baldeadora ha caído por la cuesta y se ha quedado encajada entre dos árboles con riesgo de caer en una zona de terrazas, según ha informado Emergencias Madrid
EFE
Los Bomberos de Madrid han rescatado esta madrugada una baldeadora -un camión que realiza labores de limpieza- de nueve toneladas de peso que había perdido el control y quedado colgada entre la calzada y una zona verde en la cuesta de la Vega en el distrito Centro.
El incidente ha tenido lugar a las tres menos cuarto de la madrugada en la zona de las Revueltas, cuando la baldeadora ha caído por la cuesta y se ha quedado encajada entre dos árboles con riesgo de caer en una zona de terrazas, ha informado Emergencias Madrid.
El oficial de guardia de Bomberos Madrid, Esteban Soto, ha señalado la dificultad del rescate, sobre todo por el complejo acceso al camión y la complejidad para situar sus propios vehículos para remolcarlo.
El rescate se ha alargado hasta las siete de la mañana y en él han trabajado hasta seis dotaciones de bomberos que han comenzado con el saneamiento de los árboles, la estabilización del vehículo y la devolución del mismo a la calzada con una grúa.
Ninguna persona ha resultado herida y aún se desconocen las causas del accidente que está siendo investigado.
