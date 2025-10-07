El Ayuntamiento de Madrid defiende el 'cohousing senior' como una "nueva forma de convivencia" para mayores en la capital

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido este martes que el 'cohousing senior' es una "nueva forma de convivencia" de la que puedan nacer "modelos de colaboración público-privada" para que se convierta en "una realidad" para personas mayores en la capital.

Carabante ha participado junto al delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, en la jornada 'Cohousing: una alternativa para una nueva vida', organizada por el Ayuntamiento de Madrid, ha informado el Gobierno municipal en un comunicado.

Este encuentro tenía como objetivo promover el intercambio de conocimiento y experiencias entre profesionales del ámbito social y urbanístico en torno a esta fórmula residencial que el Consistorio está impulsando a través de la licitación en régimen de concesión de tres parcelas municipales para la construcción de viviendas colaborativas para personas mayores o 'cohousing senior'.

Carabante ha asegurado que Madrid "no puede dejar a nadie atrás", a la vez que ha añadido que "en lo que se refiere al Urbanismo, Madrid tiene que estar planificada y diseñada para las personas mayores".

Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha destacado que el cohousing es una propuesta "que responde a dos de los grandes desafíos sociales" de la actualidad, "la longevidad activa y la soledad no deseada".

Fernández ha recordado que en la ciudad residen más de 700.000 personas mayores de 65 años, de las cuales 180.000 viven solas. En este contexto, el Ayuntamiento de Madrid está trabajando en nuevos modelos de convivencia, como las viviendas colaborativas, "que suponen una forma de vivir con calidad de vida y en compañía en espacios más humanos, inclusivos y felices".

Tres proyectos en Hortaleza, Ciudad Lineal y Usera

Tal como se ha expuesto en la jornada, el Consistorio está promoviendo este modelo de 'cohousing senior' con el objetivo de ofrecer a las personas mayores de la ciudad recursos residenciales en los que puedan desarrollar un "envejecimiento activo y saludable" en un entorno que combina la privacidad y autonomía personal con zonas comunes en las que pueden tener una vida compartida con personas mayores que se encuentran en similares circunstancias vitales.

En una iniciativa conjunta de las áreas de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el Ayuntamiento de Madrid lanzó el pasado mes de junio un concurso de concesión sobre tres parcelas municipales que se convertirán en centros residenciales de viviendas colaborativas para personas mayores.

El concurso está dividido en tres lotes y el contrato de cada uno de ellos comprende la construcción y gestión de uno de estos centros residenciales de viviendas colaborativas. Las parcelas se ubican en los distritos de Hortaleza (4.300 metros cuadrados de superficie y 67 viviendas estimadas), Ciudad Lineal (4.388 metros cuadrados y 72 viviendas) y Usera (6.006 metros cuadrados y 93 viviendas). En total, 232 viviendas colaborativas, con unidades de uno y dos dormitorios.

La concesión, que tendrá carácter gratuito por 75 años, está destinada a entidades sin ánimo de lucro. Con el fin de que el tejido asociativo y cooperativo de la ciudad pueda constituirse y organizar la presentación de solicitudes en torno a un proyecto social viable y sostenible, el plazo de presentación de ofertas será de ocho meses a contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM).