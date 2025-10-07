El Atlético de Madrid ficha a Mateu Alemany como director deportivo

El Atlético de Madrid anunció este martes la incorporación de Mateu Alemany como director de Fútbol Profesional Masculino, con lo que será “el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño”, según anunció el club en un comunicado en sus canales oficiales.

El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia.

Alemany se ha incorporado este martes a su nueva posición, visitando al primer equipo en el Centro Deportivo de Majadahonda junto a Carlos Bucero. Ambos han mantenido una reunión con Diego Pablo Simeone y han saludado también a los jugadores que se encuentran entrenando en Madrid estos días.

Del Mallorca al Barça

Alemany es licenciado en Derecho, tiene una extensa y reconocida carrera profesional en el fútbol español y ha ocupado diversos cargos en distintos clubes de LaLiga. Inició su trayectoria en el mundo del fútbol en el Real Mallorca en 1990, donde ocupó diferentes puestos hasta convertirse en presidente de la entidad bermellona en septiembre del año 2000, permaneciendo cinco años al frente de la misma.

Siendo director general, el equipo mallorquín conquistó la Supercopa de España (1998), disputó la final de Copa 1997-98 y la de la Recopa de Europa 1998-99, además de conseguir el mejor puesto histórico en LaLiga (tercero en la 1998-99) y su primera clasificación para Champions. En 2003, ya como presidente del Real Mallorca, el conjunto mallorquinista conquistó su mayor logro deportivo al ganar la Copa del Rey. Posteriormente regresó a la presidencia del club balear en una segunda etapa en 2009.

En 2017 ocupó el cargo de director general en el Valencia CF, donde permaneció durante dos años y medio. Durante su etapa en el club, el conjunto valencianista conquistó la Copa del Rey de 2019.

En marzo de 2021 se convirtió en el director de Fútbol Profesional del FC Barcelona, labor que desempeñó hasta principios de septiembre de 2023. En su etapa en el conjunto azulgrana, el equipo conquistó una Liga (22-23), una Copa del Rey (2021) y una Supercopa de España (2023).