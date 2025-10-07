Almeida regresa de Londres tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido su agenda en Londres para regresar de inmediato a la capital y seguir de cerca las labores de rescate tras el derrumbe parcial de un edificio en obras ocurrido este lunes en la calle de las Hileras, número 6, en el distrito Centro.

El suceso, registrado poco después de las 13.00 horas, ha dejado tres personas heridas y otras cuatro desaparecidas, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid y de la Delegación del Gobierno.

Hasta el lugar se han desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; y el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado ante los medios que son “alrededor de cuatro personas” las que permanecen desaparecidas y ha confirmado la existencia de varios heridos.

En la zona trabajan once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con un total de 50 efectivos, además de unidades de Policía Municipal, Policía Nacional y equipos sanitarios del SAMUR-Protección Civil. Las autoridades han acordonado el área y mantienen activado el dispositiv