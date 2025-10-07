DERRUMBE EN LA CALLE HILERAS
Almeida regresa de Londres tras el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid
En la zona trabajan once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con un total de 50 efectivos
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha suspendido su agenda en Londres para regresar de inmediato a la capital y seguir de cerca las labores de rescate tras el derrumbe parcial de un edificio en obras ocurrido este lunes en la calle de las Hileras, número 6, en el distrito Centro.
El suceso, registrado poco después de las 13.00 horas, ha dejado tres personas heridas y otras cuatro desaparecidas, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid y de la Delegación del Gobierno.
Hasta el lugar se han desplazado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa, Inma Sanz; el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; y el concejal-presidente del distrito Centro, Carlos Segura.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha señalado ante los medios que son “alrededor de cuatro personas” las que permanecen desaparecidas y ha confirmado la existencia de varios heridos.
En la zona trabajan once dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, con un total de 50 efectivos, además de unidades de Policía Municipal, Policía Nacional y equipos sanitarios del SAMUR-Protección Civil. Las autoridades han acordonado el área y mantienen activado el dispositiv
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- El Sevilla no lo va a tener tan fácil en el Salto del Caballo, como ayer contra el Barça: recibirá a los hispalenses en la Copa del Rey
- El Rayo Vallecano visitará al Yuncos mientras que el Getafe se medirá al Inter Valdemoro en la primera ronda de la Copa del Rey
- He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
- El teatro que Andrea ha levantado en un bingo del Brooklyn madrileño: 'Las cosas hay que hacerlas sin pensarlas tanto