Xabi Alonso reconduce la 'crisis' post-derbi: Vinicius renace, Valverde regresa al lateral y el Real Madrid recupera el liderato

Las bases sentadas en el proyecto de Xabi Alonso en el Real Madrid saltaron por los aires en su visita al Metropolitano. El Atlético de Madrid desdibujó al conjunto blanco, endosándole una 'manita' que ya queda para la historia. El equipo blanco venía de sumar siete triunfos consecutivos, incluido el de Champions ante el Marsella, pero lo sucedido en el derbi madrileño situó al equipo blanco frente al espejo y evidenció alguno de sus defectos, camuflados hasta la fecha por el estado de forma de Kylian Mbappé. Entre tanto, durante la previa del encuentro ante el Kairat Almaty, se generó un 'incendio' en torno a Fede Valverde, que afirmó no haber "nacido para jugar de lateral". También en el punto de mira se situó a Vinicius, que salió molesto del terreno de juego kazajo. Una semana, y mucho ruido después, el tolosarra parece haber reconducido la situación del equipo. El Real Madrid, aprovechando el 'pinchazo' del Barça en el Sánchez-Pizjuán, recuperó el liderato tras superar al Villarreal. Vinicius volvió a sonreír frente al Bernabéu, realizando su mejor encuentro bajo las órdenes de Xabi. Y Fede Valverde ocupó el puesto de lateral derecho, convencido por el tolosarra y demostrando su compromiso con el grupo. Punto para Xabi Alonso.

Una crisis subsanada rápidamente

Ahora, la competición vuelve a parar y los internacionales acudirán a los compromisos con sus respectivas selecciones, pero Xabi parece haber puesto solución a tiempo a un problema que bien podría haberse enquistado en el Real Madrid. Y es que era importante responder cuanto antes tras lo sucedido en el derbi. El Real Madrid afrontaba un mero 'compromiso' en Almaty y la visita del Villarreal antes de someterse a un nuevo parón FIFA. Los blancos han respondido a las mil maravillas. Una victoria contundente ante el Kairat, con hat trick incluido de Kylian Mbappé, y un triunfo trabajado ante el conjunto groguet, que llegaba como uno de los equipos más en forma de la competición doméstica, han levantado la moral de los blancos.

Precisamente, en la visita a Kazajistán se desató un nuevo 'incendio' en la casa blanca. Fede Valverde tomó la palabra en la previa del encuentro. El uruguayo aseguró no haber nacido para desempeñar la posición de lateral derecho que se abría de par en par ante las bajas de Dani Carvajal y Trent. Posteriormente, se hicieron virales unas imágenes del centrocampista durante el calentamiento en las que no se mostraba especialmente activo.

El entrenador del Real Madrid Xabi Alonso durante el entrenamiento previo al partido de Liga. / Sergio Pérez / EFE

Días después, salió en su propia defensa por medio de un comunicado en redes sociales. "He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. (...) De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso. (...) Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos", citaba el uruguayo.

Xabi, por su parte, no dudó en calmar las aguas durante la previa del encuentro ante el Villarreal. "Ningún jugador, ni Valverde, ni Rodrygo, ni Vini, me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos quieren jugar. Están con buena predisposición", comentaba. En el once inicial ante los groguets, el tolosarra ubicó a Valverde en el lateral. Xabi mostró su autoridad al grupo y Fede Valverde estuvo realmente acertado, una vez más, en el carril derecho del Santiago Bernabéu. Punto para Xabi Alonso.

La mejor versión de Vinicius

Uno de los nombres clave en ese encuentro ante el submarino amarillo fue Vinicius. El brasileño fue el jugador más determinante del encuentro. Marcó el primer gol, abriendo la lata de un partido que podía complicarse por momentos. Provocó el penalti del segundo y, posteriormente, lo convirtió. También generó la polémica expulsión de Santiago Mouriño en los compases finales del encuentro. Pero más allá de los goles, las sensaciones sobre el césped del Santiago Bernabéu fueron propias del Vinicius de hace un par de temporadas.

El brasileño lo intentó de forma constante, fue capaz de repetir esfuerzos como antaño, comprometiendo a su defensor en cada uno de los ataques. Algo que había perdido en el último año. Si algo había caracterizado al brasileño era esa perseverancia en el uno para uno, buscando desequilibrar sin importar lo sucedido en la jugada anterior. Ofreció una versión propia de aquel jugador que dominó el panorama futbolístico durante varias temporadas. En definitiva, Vinicius volvió a ser Vinicius.

Prueba de ello son los 12 regates que intentó el brasileño, seis de ellos con acierto. El '7' blanco realizó su mejor encuentro bajo las órdenes del tolosarra. Ya frente al Levante estuvo a un nivel notable. También su primera mitad en el Metropolitano fue de lo poco salvable en el conjunto blanco. Este sábado en el Bernabéu volvió a dejar muestra de su indudable calidad. Con el paso de los partidos, jugador y entrenador muestran mayor complicidad. La mejor de las noticias para el Real Madrid, en una semana en la que Xabi Alonso subsanó la 'hemorragía' que el derbi madrileño provocó en su equipo.