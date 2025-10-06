Wizz Air refuerza su apuesta por Madrid con cinco nuevas rutas este invierno

Wizz Air, la mayor línea aérea de bajo coste de Europa Central y Europa del Este, consolida su expansión en España y empieza a ocupar los asientos dejados por Ryanair, que ha recortado vuelos tras la subida de las tasas aeroportuarias de Aena. El director de comunicación de la compañía, Andras Rado, en un encuentro con medios de comunicación, ha afirmado recientemente que "las tarifas de España son competitivas respecto a otras bases europeas".

La low cost húngara anunció recientemente que este año ofrece 10 millones de asientos en España, un 20% más que en 2024, un plan de crecimiento que incluye 17 nuevas rutas esta temporada de invierno. Cinco de ellas serán desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid - Barajas, que se sumarán a las 15 conexiones internacionales que ya funcionan.

Desde noviembre, desde el aeropuerto madrileño se podrá viajar hasta la ciudad portuaria de Gdansk. En Polonia, este enclave cuenta con una historia que la hace única entre los destinos polacos, goza de una arquitectura y unos paisajes que reflejan el pasado de su tranquila ubicación en la bahía. Y también a la capital de Macedonia del Norte, Skopie, que presenta una mezcla ecléctica de bases romanas y arquitectura bizantina, y es un símbolo de historia y modernidad unidas en un bello destino para los amantes del arte.

Entre noviembre y diciembre, se sumará la capital serbia de Belgrado, una ciudad que cuenta con infinitos lugares de interés para visitantes entusiastas, desde un fuerte militar reconvertido en parque central hasta una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo

En el último mes del año, los turistas podrán volar hasta una ciudad de Transilvania, Sibiu, en menos de cuatro horas. El hogar de la mayor minoría de alemanes de Rumanía y antigua Capital Europea de la Cultura, es un ejemplo de la arquitectura gótica de Transilvania con su casco antiguo medieval, la catedral y la plaza Huet.

Y entre diciembre y enero, Wizz Air abrirá una ruta de 3 horas de duración al aeropuerto de la cultural Wroclaw (Breslavia), un destino poco conocido para las escapadas polacas, pero no por mucho tiempo.

Wizz Air opera en 16 aeropuertos españoles. / Wizz Air

Actualmente, la compañía vuela desde 16 aeropuertos españoles y mantiene más de 120 rutas a 15 países, siendo el único operador en 52 de ellas.

Barajas, uno de los motores de la expansión

El aeropuerto madrileño ha registrado más de 5.000 vuelos operados por Wizz Air en lo que va de año, un 17,8% más que en 2024, con más de 1,1 millones de pasajeros transportados, lo que supone un aumento del 23,6% respecto al año anterior.

Desde el inicio de sus operaciones en Madrid, la aerolínea húngara ha contribuido a la creación de unos 7.000 empleos indirectos en la capital y casi 34.000 en toda España, según datos de la propia compañía.