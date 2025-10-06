Vicálvaro contará con 50 nuevas viviendas protegidas financiadas

Avalmadrid, la sociedad de garantía recíproca madrileña, CaixaBank y Bancatel Horizon SCM (gestionada por Asentis) han firmado la financiación para la adquisición de suelo destinado a vivienda protegida en el ámbito del Desarrollo del Este-Los Ahijones, en Vicálvaro.

El proyecto contempla la construcción de medio centenar de viviendas de Protección Pública Limitada (VPPL), distribuidas en un edificio cerrado de cinco plantas y dos sótanos. Estas viviendas están destinadas a familias con ingresos de hasta 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). La promoción incluirá además 87 plazas de garaje, 50 trasteros y cuatro locales comerciales.

Para los firmantes de este proyecto, la actuación supone un nuevo impulso al acceso a vivienda asequible en Vicálvaro, uno de los distritos con mayor expansión de la capital. De hecho,s egún la revisión del padrón municipal presentada el pasado mes de mayo por el Ayuntamiento de Madrid, ha sido el que más crecido en términos relativos, hasta un 6,52%, frente a casi la mitad que lo han hecho los siguientes en la lista, Villa de Vallecas (3,56%) y Usera (3,41%).

Parte del plan de 8.000 viviendas

El proyecto se enmarca en el acuerdo de reafianzamiento establecido entre Avalmadrid y la Comunidad de Madrid para facilitar la puesta en marcha de hasta 8.000 viviendas protegidas en la región a través de la colaboración público-privada favorece un modelo de crecimiento urbano sostenible y facilita el acceso a suelo financiado para vivienda asequible.

En el acto de firma han participado, por parte de Avalmadrid, Arancha Sepúlveda, responsable de la delegación de Móstoles, y Ángela Blanco, técnica de formalización; Juan Manuel Moreno Fernández, director de banca de empresas de Negocio Inmobiliario en Madrid Metropolitana de CaixaBank; y Carlos Noguera, director de Negocio Inmobiliario de Asentis.

"Esta operación es un claro ejemplo del papel estratégico que desempeña Avalmadrid como agente dinamizador del desarrollo económico y social en la Comunidad de Madrid. Colaborar con entidades financieras y promotores solventes para impulsar la vivienda protegida nos permite dar respuesta a una necesidad real de los madrileños: acceder a una vivienda de calidad a precios asequibles", ha señalado Lorenzo Alonso, director general de Avalmadrid, según se recoge en una nota.

Por su parte, Juan Manuel Moreno Fernández ha afirmado que CaixaBank mantiene su "compromiso con este instrumento de financiación basado en la colaboración público-privada". "Aunamos con esta firma nuevos esfuerzos para dotar a medio plazo de un mayor parque de vivienda protegida en la Comunidad de Madrid", ha añadido, mientras que Carlos Noguera ha destacado que "la vivienda asequible sigue siendo" una de sus propiedades. "Es por ello que seguimos apostando fuerte por la gestión de cooperativas de vivienda protegida", ha concluido.