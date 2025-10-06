Cinco nuevos centros de salud abrirán en la Comunidad de Madrid antes de 2026: estas serán sus ubicaciones

La Comunidad de Madrid abrirá desde finales de 2025 cinco nuevos centros públicos de salud. De esta forma, se alcanzará el 30% de los 34 comprometidos por el Ejecutivo autonómico para esta Legislatura. Este anuncio lo ha hecho la consejera de Sanidad, Fátima Matute, durante un encuentro informativo en la sede de su departamento.

Los complejos de Montecarmelo, Butarque y la reforma de Cáceres, en la capital; junto con Móstoles Pau 4 y Parla Residencial Este, abrirán sus puertas a finales de este año. Todos ellos se sumarán a los centros ya finalizados desde 2023 y que ya atienden a su población de referencia: Las Tablas, Navalcarnero II, Parque Oeste, Sevilla La Nueva, y el proyecto integral de ampliación del recurso Collado Villalba Pueblo.

Mientras tanto, continúan los trabajos de otros 24 recursos de Atención Primaria, nueve de ellos levantándose ya en la capital: Abrantes, Ensanche de Vallecas II, Fuencarral, Montecarmelo, Prosperidad, Puerta del Ángel, Quinta de los Molinos, Valdebebas y Valderribas. Y otros once en El Molar; Fuenlabrada; Guadarrama; Leganés; Pinto; Pozuelo de Alarcón; San Sebastián de los Reyes; Soto del Henares; Tielmes; Valdemoro, y Villaviciosa de Odón.

Además, la Comunidad de Madrid comenzará próximamente las obras de cinco nuevos centros de salud: San Isidro-Quince de Mayo, Alameda-Prado 30 y Palma Norte-Universidad; Ensanche Sur, y Barrio de La Luna.

Otra de las grandes actuaciones previstas para 2026 en el ámbito de la sanidad pública será el inicio la reforma integral del Hospital público Gregorio Marañón de la capital, que se extenderá en un periodo de seis años con una inversión del Gobierno regional de más de 400 millones de euros. También está previsto que el próximo año comiencen las obras de ampliación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, así como el nuevo Centro de Salud Mental de Majadahonda.

Más de 60 millones de euros para renovar el equipamiento tecnológico

La Comunidad de Madrid ha invertido en lo que va de año 63 millones de euros en renovar el equipamiento tecnológico de sus hospitales públicos. Entre otras iniciativas, se han adquirido dos exoesqueletos y 144 nuevos dispositivos de vanguardia como salas de Radiología, arcos quirúrgicos, ecógrafos, mamógrafos, rayos X portátiles, además de cuatro nuevas resonancias magnéticas. A todo ello se une un Plan Estratégico de Modernización y Digitalización de los laboratorios de Anatomía Patológica con 23,3 millones para 2025.

En el mismo marco, la Comunidad de Madrid va a dedicar 1,2 millones a tres salas blancas del nuevo Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA), que se va a instalar en el Centro de Transfusión para incrementar la capacidad para producir novedosos fármacos o aplicar terapias de última generación.