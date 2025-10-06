La pizza de ternera ahumada aterriza en Madrid: una propuesta 'gourmet' con aroma de estragón

Un par de minutos y a 360 grados, así se cocina la pizza en Parking Pizza. Marinara con tomate y orégano, la clásica 'margherita', la pizza pepperoni o aquella con espárragos, puerro, queso cheddar o y kale, así como otras que presumen de sobrasada picante de Mallorca o pecorino con chalotas y salvia. Sea el ingrediente que sea, este plato de origen napolitano vuelve a ser el protagonista en su carta con la llegada de una nueva mezcla. La pizza de picada de ternera ahumada. Sí, ternera ahumada. Se trata de la primera vez que este ingrediente llega a sus fogones, tal y como indica el chef ejecutivo del grupo, Pasquale Erhard a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Una base de masa de pan, fina y redonda con sabor a fior di latte, fontina, patata, cebolla, pecorino, yema de huevo y aceite cítrico de estragón.

Petramora, Parking Pizza y Rooftop Smokehouse crean la pizza de picada de ternera ahumada. / Cedida

Y en esta ocasión, aterriza en los siete restaurantes presentes en Madrid y en Barcelona, de la mano de Petramora y Rooftop Smokehouse para dar la bienvenida al otoño en una pizza conjunta. "Este plato nace con motivo de respeto compartido por el producto", sostiene Buster Turner, de Rooftop Smokehouse. Esta nueva propuesta gastronómica surge de una conversación a tres bandas entre los proyectos que comparten una forma de mirar el producto, el proceso y el oficio. El resultado es una pizza otoñal, afinada pero con carácter, que habla del fuego, de las brasas, y de esa cocina que empieza mucho antes del plato.

Fior di latte, fontina, láminas de patata, cebolla y carne picada de ternera ahumada. / Cedida

Petramora aporta la carne de ternera, procedente de su propia finca en la Dehesa de la Guadaña (Zamora), criada en libertad, picada a cuchillo, aliñada con sal, pimienta y aceite. Rooftop Smokehouse la ahúma después en su obrador de Barcelona, con madera natural y sin prisas, como todo lo que hacen. Una carne sin disfraces, que se defiende sola. Parking Pizza pone la masa de fermentación lenta, el horno de leña y ese modo tan suyo de hacer las cosas: sin artificio, pero con intención.

La propuesta se construye sobre una base de fior di latte y fontina acompañada de finas láminas de patata y cebolla. La ternera, cocinada directamente en el horno de leña, conserva toda su jugosidad y textura, mientras que el estragón fresco aporta un matiz aromático, herbal y distintivo. Ya fuera del horno, se remata con pecorino rallado, yema de huevo y un aceite cítrico de estragón, que aporta frescura y redondea el conjunto.