El teatro que Andrea ha levantado en un bingo del Brooklyn madrileño: "Las cosas hay que hacerlas sin pensarlas tanto"

En la librería que Andrea Stefanoni tiene en la Puerta del Sol no sólo se compran libros. Aquí, en la Travesía del Arena, escondidita, se respiran reflexiones y se comparten corazonadas mientras el olor a café impregna las estanterías. Abrió La Mistral en 2021, en homenaje a la Premio Nobel chilena que tanto le ha inspirado. Y, desde entonces, ojo, se ha convertido en un punto de encuentro donde las letras marcan el latido a seguir. “Nací en Buenos Aires en una casa con pocos libros. Y los que había eran de física y matemáticas. Fue una infancia silenciosa, pero llena de historias”, relata Andrea, escritora y responsable de un proyecto que ha devuelto al centro de Madrid el amor por la literatura. Ahora, cuatro años después, se ha propuesto trasladar esta emoción a la periferia. Y, para ello, junto a Aaron Lee, ha convertido el trastero de un bingo en un teatro. Lo tiene todo pensado.

Se encuentra en Puerta del Ángel, un barrio cada vez más en efervescencia. En los últimos años han abierto bares y tiendas a raudales. La vida ha tomado las calles y, entre floristerías y panaderías, a escasos metros de Madrid Río, la zona está viviendo su particular resurgir. Un crecimiento que, a partir de este viernes, con la apertura oficial de Espacio Mistral (avenida de Portugal, 137), contará con una nueva ventana a la cultura. “Tuvimos tan buena acogida que había días en los que no cabía nadie más en la librería. Nuestro objetivo es crear comunidad. Con esta idea queremos que la música, el cine y el teatro encuentren a su público”, dice Andrea, que regentó el Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires, considerada por National Geographic como la libreríacomercial más bella del mundo.

Andrea Stefanoni y Aaron Lee Cheon son los fundadores de Espacio Mistral. / VICTORIA IGLESIAS

20 años después se plantó en Madrid y, ahora, tras poner en marcha Factotum Ediciones y editar La abuela civil española, quiere contagiar en el barrio su pasión por el arte. “Las cosas hay que hacerlas sin pensar tanto porque, si no, claro, no salen adelante”, apunta entre risas. Para contribuir a su tejido cultural, contará con una programación que arranca el 10 de octubre: lo hará con Yupanqui: canciones y paisajes del folclore argentino, un homenaje a uno de los referentes de la música latinoamericana. El actor argentino Marcos Montes se encargará de llevar a los espectadores por los paisajes que marcaron su obra. El centro apostará también por producciones de danza con artistas consagrados como Marcos Flores, que ofrecerá el 15 de octubre una Noche flamenca.

Espacio Mistral empieza su andadura el 10 de octubre. / CEDIDA

“En un mundo en el que los teatros se convierten en perfumerías y tiendas de electrodomésticos, cuatro locos hemos decidido levantar uno. Apoyaremos a los artistas que quieran desarrollar sus ideas. Mis padres montaron aquí una escuela de música hace 40 años, he crecido en sus calles. He sido tan feliz que quiero aportar mi granito de arena: esta es mi declaración de amor a Madrid”, sostiene Aaron, presidente de la Fundación Arte que Alimenta. Violinista de formación, fue uno de los miembros más jóvenes de la Orquesta y Coro Nacionales de España, institución que dejó para desarrollar sus propias iniciativas. Entre 2020 y 2024, alcanzó gran reconocimiento con su libro y obra Yo soy el que soy.

Cine, música, poesía...

El espacio articulará su actividad, gestionada por el director artístico Maximiliano Legnani, en cuatro grandes ejes que dialogan entre sí: su línea de teatro y dramaturgias contemporáneas incluirá estrenos, adaptaciones y ciclos que recuperan autores clásicos y voces actuales, con especial atención a Agustín Gómez Arcos, figura clave de la dramaturgia prohibida y exiliada. Asimismo, la música estará presente en todas sus formas: sinfónica, popular, experimental… Cada lunes, además, el escenario se transformará en un cine club donde se proyectarán películas y documentales, acompañados de charlas en las que se reflexionará sobre el séptimo arte. También habrá recitales de poesía y debates.

Proceso de construcción de Espacio Mistral, situado en un antiguo bingo. / CEDIDA

“Más allá de lo emocional, somos conscientes de que éste es un terreno yermo a varios kilómetros a la redonda. Los barrios se han quedado atrás en cuanto a oferta cultural se refiere. Esta zona ya ha empezado a encarecerse, mucha gente se está mudando. Está de moda. Ya hay quien lo llama el Brooklyn madrileño. Desde hoy, sus vecinos ya no tendrán que desplazarse. Tendremos lo mejor. Es un movimiento imparable. Puede que seamos los primeros, pero no los últimos”, subraya Aaron, convencido junto a Andrea de que Espacio Mistral calará en Puerta del Ángel. Una semilla que, por ahora, quién sabe en el futuro, dará lugar a producciones, investigaciones y residencias nacidas en el barrio. Y para el barrio.