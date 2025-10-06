El Rayo Vallecano visitará al Yuncos mientras que el Getafe se medirá al Inter Valdemoro en la primera ronda de la Copa del Rey

Yuncos - Rayo Vallecano e Inter Valdemoro - Getafe serán los duelos estrella de los equipos madrileños en la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26, que se disputarán entre los días 28 y 30 de octubre. Así lo ha determinado el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El otro gran duelo en clave regional es el que enfrentará al CD Leganés y CD Azuaga. Completando la terna de equipos madrileños, la magia del sorteo copero ha deparado las siguientes eliminatorias: CDA Navalcarnero - AD Mérida, Rayo Majadahonda - Talavera de la Reina y RSD Alcalá - Tenerife.

'Kity' Mayoral, del Inter Valdemoro, Juan Agüero, del Atletic Lleida, Alberto García, del Ciudad de Lucena, Sergio Benavente, trabajador del patrocinador de la Copa del Rey, MAPFRE, Pedro León, del Real Murcia, Martín Pascual, del Mirandés e Isi Palazón, del Rayo Vallecano fueron las manos inocentes del sorteo.

Los franjirrojos visitarán Yuncos, una pequeña localidad ubicada en la comarca de La Sagra, a escasos minutos del sur de Madrid. El conjunto manchego es uno de los debutantes en esta edición de la Copa del Rey tras superar al extremeño Campanario. El club, con 61 años de historia, milita en la sexta categoría del fútbol español y recibe uno de los premios más importantes de su trayectoria al poder medirse al conjunto

El conjunto dirigido por José Bordalás se cruzará en el camino con el Inter de Valdemoro, ganador de la Copa RFFM de Aficionados, se impuso al Universitario en la ronda previa, tras conseguir un empate como local que dejaba todo abierto para el partido de vuelta disputado en las islas, que se saldó con una victoria en la prórroga del equipo madrileño. Curiosamente, los hermanos Mayoral, Borja y 'Kiti', se verán las caras en esta eliminatoria.

Los partidos, como es tradición en las rondas a partido único, se jugarán en el estadio del equipo de inferior categoría, salvo en el caso de los enfrentamientos entre clubes de Primera Federación, donde será local el que resulte primero en el sorteo. En esta fase participan un total de 112 equipos, a los que se deben sumar cuatro más, debido a que Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club quedan exentos por participar en la Supercopa de España.

Un sorteo condicionado por la proximidad geográfica

La Copa del Rey es el torneo que da rienda suelta a los sueños de los clubes más modestos de nuestro fútbol, permitiendo que equipos de menor categoría puedan medirse a los grandes de Primera División. Es la verdadera esencia de la competición, que desde hace varios años cambió su formato y dejó atrás las eliminatorias a doble partido, en las que rara vez se producía alguna sorpresa, para dejar paso a las eliminatorias a partido único y siempre en el campo del equipo de menor categoría. Si se diese el caso de que ambos rivales comparten categoría, ejerce como local el equipo cuya bola haya sido extraída antes en el sorteo.

Esta edición destaca por la introducción de un criterio de proximidad geográfica, algo que reduce ampliamente las posibilidades de enfrentarse a los 112 equipos que componen esta primera ronda de competición. La RFEF ha dividido en cuatro grupos diferentes a los equipos participantes en función de la proximidad entre ellos. De esta forma, en el caso que nos atañe, Getafe y Rayo Vallecano ya sabían antes de la realización del sorteo que su rival sería el CD Yuncos o el Inter Valdemoro.

A la espera de Real Madrid y Atlético de Madrid

Las grandes ausencias en este sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas han sido Real Madrid y Atlético de Madrid que, sumados a Barça y Athletic Club, disputarán la Supercopa de España en Yeda entre los días 7 y 11 de enero de 2026. Desde que se cambiara el formato en 2019, la competición estableció que los equipos desplazados a la Supercopa quedan exentos de participar hasta la ronda de dieciseisavos.

La normativa, además, fija que los cuatro se enfrentarán a los clubes de menor categoría que alcancen la ronda en la que estos se incorporan. Será ya en el mes de diciembre cuando los dos máximos representantes del fútbol madrileño se incorporen a la Copa del Rey.