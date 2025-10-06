Los quiosqueros de Madrid advierten que en 2029 caducarán 200 de sus concesiones

El 15 de septiembre de 2029 más de doscientas concesiones de prensa finalizarán y retornarán a sus juntas municipales, una preocupación que este lunes ha traslado la Asociación de Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid al Ayuntamiento, ya que se preguntan si el 16 de septiembre de 2029 Madrid amanecerá sin prensa.

"¿Y si la junta municipal suprime mi situado en el 2029?, ¿Y si se lo da a otra persona? ¿Qué pasa si quiere que instale un nuevo mueble y no puedo hacer frente a esa inversión?", son otras de las inquietudes de los vendedores de prensa de Madrid, quien se han reunido esta mañana con la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo.

Lo han hecho hoy porque el 5 de octubre se celebra el Día del Vendedor de Prensa, que conmemora la fecha en la que se autorizó a los antiguos voceadores de periódicos a instalarse en quioscos.

Según se desprende del informe, estos profesionales afirman que sus negocios se encuentran en una situación cada vez "más comprometida", promovida principalmente por los cambios en los hábitos de consumo y la proliferación de nuevos medios de comunicación, que han provocado una "fuerte crisis editorial que se resiente sobre todo en los formatos físicos que se venden en nuestros establecimientos".

Pero pese a esto, y la pérdida de presencia en las calles madrileñas - en las últimas dos décadas, de mil quioscos solo quedan trescientos y siete de cada diez han desaparecido de nuestras calles- estos vendedores siguen levantando la persiana a primera hora y "dan vida a la ciudad, listos para dar la información a los madrileños más madrugadores".

Conscientes además de que el futuro del quiosco pasa por la "diversificación" de su modelo de negocio para garantizar su viabilidad, pero sin perder la esencia que le da sentido a su presencia en las calles, su vista está puesta en 2029.

"La AVPPM tiene una fecha en el calendario grabada a fuego: el 15 de septiembre de 2029. Ese día, más de doscientas concesiones de prensa finalizarán y retornarán a sus juntas municipales. Serán ellas quienes determinen qué pasa con esas concesiones. ¿Cuáles se renovarán? ¿Cuáles se suprimen? ¿Qué criterio sellará el futuro de cada uno de los emplazamientos?", se cuestionan.

Con cuatro años por delante, han lamentado que las consecuencias de su crisis ya las están percibiendo porque en los próximos años, unos setenta vendedores de prensa accederán a su jubilación y muchos de ellos ya están buscando a nuevos profesionales que tomen el relevo y continúen con la actividad.

Desde el Ayuntamiento, Hidalgo ha escuchado el diagnóstico que han hecho y se ha comprometido a estudiar sus peticiones, pero les ha recordado que los gobiernos de Almeida han llevado a cabo distintas acciones para mejorar su situación, como la modificación de la Ordenanza Reguladora de los Quioscos de Prensa en 2021, o la bonificación del 100 % de la tasa de ocupación en vía pública.

Asimismo, la delegada de Economía, Innovación y Hacienda ha subrayado que desde 2019 el Ayuntamiento se ha otorgado a la Asociación de vendedores de Prensa de Madrid subvenciones por un importe total de 185.000 euros.