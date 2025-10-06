¿Cómo funcionan los carriles bus-taxi de Madrid? Estos son los únicos vehículos que pueden circular por ellos y las excepciones que se admiten

No es un secreto. En las grandes ciudades, lo más recomendable es no utilizar el coche todos los días. El tráfico que hay a lo largo del día y la contribución que supone su uso para la contaminación hace que nos planteemos otras formas de llegar al trabajo, la universidad o, simplemente, a los sitios donde hemos quedado con nuestros amigos.

Los propios ayuntamientos quieren que sus habitantes utilicen al mínimo el vehículo privado, por lo que desarrollan políticas con el objetivo de aumentar la circulación de bicicletas o del uso del transporte público, como es el caso de las zonas de aparcamiento regulado o Zonas de Bajas Emisiones.

En la capital, desde el año 2006 también se han desarrollado unos curiosos carriles bus-taxis que hacen que taxis, autobuses y algunas motocicletas puedan circular por ellos para no entorpecer el tráfico en la ciudad. Sin embargo, pese a que sus indicaciones parecen sencillas, hay parámetros que la ciudadanía no conoce y, por ello, infringe las normas constantemente.

¿Quién puede circular por estos carriles?

Como su propio nombre indica, este carril está reservado para la circulación de autobuses para el transporte público de viajeros. El resto de vehículos tienen prohibida la circulación y la detención en este tramo. Ahora, si la señalización lo autoriza, los taxis también tienen permitida la circulación. En este caso, estos carriles reciben la denominación de bus-taxi.

Así, los taxistas pueden realizar paradas, siempre y cuando nunca superiores a dos minutos y que no sean para esperar a un cliente. Otros vehículos de transporte de viajeros como los VTC o los autocares privados tienen prohibida la conducción en estas sendas delimitadas.

¿Cómo sé si puedo acceder al carril bus-taxi con mi motocicleta?

Son los ayuntamientos los que, con sus ordenanzas municipales, se encargan de delimitar la circulación de los distintos vehículos en los carriles bus. Las motocicletas sí que tienen permitida la conducción en la ciudad de Madrid, pero solo por aquellos carriles bus en los que la señalización lo indique.

Las multas por estacionar o circular sin autorización por estos carriles

En caso de que un agente de tráfico detecte que circulas por uno de estos viales sin autorización, podrás recibir una multa de hasta 200 euros. La cuantía depende de cada ciudad, pero, por suerte, esta no implica la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Asimismo, si bien no puedes circular por estos carriles, tampoco podrás detenerte ni aparcar en ellos. El artículo 94 del Reglamento General de Circulación establece de forma clara que está prohibido estacionar aquí o en zonas de la vía destinados exclusivamente a determinados usuarios. Aparcar el vehículo en estas zonas también supone una multa de unos 200 euros.