Nueva semana de actividades gratis por la Hispanidad en Madrid: esta es la programación para hoy, lunes 6 de octubre

La noche del pasado domingo Gloria Estefan hizo de Madrid un espectáculo digno de recordar. La cubana convirtió la Plaza de Colón en el corazón musical de la Hispanidad 2025 con un multitudinario concierto gratuito en el que personalidades como Nathy Peluso han querido participar. Durante la jornada del domingo, miles de personas han coreado los grandes éxitos de la artista en una primera toma de todo lo que prepara la Comunidad por las fiestas de la Hispanidad de este 2025.

Entre las más de 200 actividades que se proponen bajo el lema Todos los acentos caben en Madrid, el concierto de Gloria Estefan era uno de los eventos más esperados. Ahora, por mucho que este haya concluido, no significa que ya no haya nada que hacer. El programa todavía no ha hecho más que empezar, y las calles de la Comunidad albergarán hasta el 12 de octubre --la verdadera fecha esperada en el calendario de muchos-- cientos de actividades para todos los gustos y edades.

Estas son todas las actividades para este lunes, 6 de octubre

Para comenzar bien la semana, este lunes 6 de octubre, la capital prepara un ciclo de cine dedicado a Mario Vargas Llosa con la proyección de 'La fiesta del chivo'. La programación tendrá lugar a las 18:30 de la tarde en Teatros del Canal. También se celebrarán mesas redondas sobre música y literatura, como 'Latidos de ida y vuelta' durante los días 8 y 9 de octubre en Casa México.

No te puedes perder la programación del resto de la semana, que incluye los Premios Influencia Hispana, conciertos de música urbana al ritmo de Henry Méndez y pasacalles, circo y música protagonizada por Mocedades y Los Panchos.