Los pensionistas madrileños se preparan para la nueva temporada del Imserso: destinos y precios de referencia

Esta semana comienza una nueva edición de los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que este año ha enviado más de 2,8 millones de cartas de acreditación. La tercera edad de nuestro país podrá reservar su viaje los próximos días 8 y 9 de octubre, dependiendo de su grado de preferencia en el proceso. El programa de turismo social permite disfrutar a este sector de la población de estancias y vacaciones subvencionadas, con precios asequibles y múltiples servicios incluidos como alojamiento, seguro y transporte. Este año se ofertan un total de 879.213 plazas, en un sistema de reservas escalonado.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los mayores pueden reservar su viaje en una agencia de viajes autorizada o a través de los sitios web oficiales de www.turismosocial.es -- para salidas a la costa y escapadas culturales -- o www.mundicolor.es para los viajes a la costa insular. Pero, ¿Cuáles son los destinos, precios y novedades de la nueva temporada? Lo descubrimos a continuación.

Destinos de esta temporada y precios de referencias del Imserso

Dentro de las 879.213 plazas ofrecidas, el plan del Imserso incluye 440.284 para costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas culturales y de naturaleza, capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla.

En cuanto a los precios, oscilan entre los 132,91 euros para cuatro días en capitales de provincia y alcanza los 574,72 euros para estancias de diez días en Canarias con transporte incluido. Varían en función de la duración, modalidad de transporte, temporada elegida y tipo de alojamiento.

Novedades de la nueva temporada

La nueva edición incluye algunas novedades para los pensionistas. Por ejemplo, por primera vez en la historia, los solicitantes podrán viajar con sus mascotas en los viajes de costa peninsular e insular. Para ello, se han reservado un 2% de plazas en cada uno de los bloques.

En segundo lugar, el Imserso ha implantado una tarifa plana de 50 euros por viaje para pensionistas con rentas más bajas, es decir, aquellos que perciban prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, es decir, 7.805,8 euros anuales (568,70 euros en 14 pagas).