El Open de España de Golf regresa a Madrid: fecha, participantes y dónde se disputa

Madrid volverá a acoger una de las citas marcadas en el calendario por todos los aficionados al golf, siendo uno de los torneos más populares y con mayor tradición del viejo continente. El Open de España de Golf se disputa en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre de 2025. Este torneo permite a Madrid ser el centro de todas las miradas del mundo del golf por, al menos, tres días. La participación de grandes figuras como Jon Rahm favorece el desarrollo del deporte en el público local. En 2019, cambió de localización y llegó al Club de Campo Villa de Madrid, uno de los más icónicos de la ciudad. El evento se ha convertido de nuevo en un encuentro de primer nivel con repercusión internacional, uniendo la parte deportiva con la social.

Jon Rahm ya ha confirmado su presencia en el Real Club de Campo Villa de Madrid para disputar el Open de España. El jugador vasco buscará su cuarta victoria en el Open, después de las de 2018, 2019 y 2022, con lo que superaría a su gran ídolo, Seve Ballesteros, y se acercaría al registro de Ángel de la Torre, quien, con cinco títulos, ostenta el récord de más victorias, conseguidas en los primeros años del siglo XX, entre 1916 y 1925.

Después de que Jon Rahm confirmara su presencia en el Open de España 2025, otra gran estrella como Sergio García se suma a la causa. Los dos grandes golfistas de nuestro país pelearán por alzarse con el título en la capital. El golfista castellonense, ganador del Open de España en la edición de 2002, es en la actualidad una de las grandes referencias del LIV Golf, el circuito saudí donde milita junto con Rahm.

Un entorno a la altura

El Club de Campo Villa de Madrid es un campo histórico para el mundo del golf, ya que por él han pasado nombres como Jack Nicklaus, Colin Montgomerie o Severiano Ballesteros. Al acoger el Open consolida ese estatus así como la posición de la ciudad como un escenario imprescindible en el calendario deportivo internacional.

El Open de España se disputa en nuestro país desde 1912, forma parte del PGA European Tour desde 1971 y es uno de los campeonatos más antiguos del mundo.

Cuenta con ganadores tan prestigiosos como Arnold Palmer, Severiano Ballesteros, Sergio García, Bernhard Langer, Nick Faldo o el propio Jon Rahm.

Las puertas abrirán a partir de las 08:00 horas en cada uno de los días de competición, en los que la capital de España volverá a convertirse en el epicentro del golf. El desarrollo del Open de España ha jugado un papel fundamental en la expansión del golf en la ciudad, que en este 2025 se ha convertido en 'capital del golf europeo'. Los madrileños y madrileñas disponen de más de una veintena de espacios habilitados para seguir practicando un deporte que no para de ganar adeptos a la causa.