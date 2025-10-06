Madrid hoy: Ayuso protege a los objetores al aborto, ampliación de la edad del cribado de cáncer de mama y nuevas tarifas de BiciMAD

Buenas noches. Este martes 7 de octubre se presenta con un ambiente plenamente otoñal en la Comunidad de Madrid. Según AEMET , se esperan cielos despejados, temperaturas suaves por la mañana —alrededor de los 14 °C— y máximas que podrían alcanzar los 28 °C.

A continuación, le dejamos las principales noticias del día en Madrid:

Ayuso, sobre el registro de objetores al aborto: "Estigmatizar a un profesional no es propio de una democracia liberal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que estigmatizar a los profesionales sanitarios que ejercen la objeción de conciencia respecto al aborto no corresponde a una democracia liberal. Ayuso ha expresado su rechazo a la creación de un registro de objetores al aborto, argumentando que ello supone señalar y estigmatizar a estos profesionales.

La Comunidad de Madrid amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

La Consejería de Sanidad madrileña ha decidido ampliar el programa de detección precoz del cáncer de mama para incluir a mujeres de 45 a 74 años, con el objetivo de aumentar la cobertura y la eficacia del diagnóstico temprano. Este cribado se realiza mediante mamografías periódicas, buscando mejorar los resultados en la lucha contra esta enfermedad.

Las bajas tarifas de BiciMAD atraen a riders para trabajar con las bicicletas eléctricas

El nuevo modelo de tarifas reducidas implantado por BiciMAD, el servicio público de bicicletas eléctricas en Madrid, está logrando captar la atención de los repartidores ("riders") que trabajan en la ciudad. Estas tarifas más bajas favorecen la movilidad sostenible de estos trabajadores y contribuyen a que opten por este medio para sus desplazamientos laborales.

El Rayo Vallecano visitará al Yuncos mientras que el Getafe se medirá al Inter Valdemoro en la primera ronda de la Copa del Rey

En la primera ronda de la Copa del Rey, el Rayo Vallecano jugará un partido fuera de casa contra el Yuncos, mientras que el Getafe se enfrentará al Inter Valdemoro. Ambos encuentros forman parte del calendario inicial de esta competición nacional.

"Aún hay resistencia": el cine español celebra su día mirando sus retos pendientes, como la igualdad y la diversidad

En el Día del Cine Español, profesionales del sector han celebrado la fecha destacando los avances y reivindicando la necesidad de seguir trabajando en aspectos pendientes como la igualdad, la diversidad y el apoyo a la industria nacional. La jornada ha contado con distintas actividades y actos reivindicativos para poner en valor el cine español.

