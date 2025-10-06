Madrid ampliará el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años

La Comunidad de Madrid ampliará el rango de edad del programa de detección precoz de cáncer de mama (Deprecam) para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años, frente al actual grupo de 50 a 69 años. La decisión, anunciada por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, responde al aumento de la esperanza de vida en la región, que alcanza una media de 86,1 años.

Matute destacó la alta participación en este programa, con más de 200.000 mamografías preventivas realizadas, y subrayó que se ha extendido el horario de atención "para facilitar que las mujeres puedan hacerse las pruebas por la mañana, por la tarde e incluso los fines de semana".

Más cribados en farmacias y hospitales

Durante un encuentro con periodistas, la consejera anunció también mejoras en el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto (Prevecolon), en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. A partir de ahora, las personas podrán recoger el kit de prueba en la farmacia y entregarlo posteriormente en su centro de salud.

El cribado consiste en un test de sangre oculta en heces, que se realiza en el domicilio y se analiza en laboratorio. En caso de resultado positivo, se efectúa una colonoscopia en un hospital de referencia para confirmar o descartar lesiones.

Nuevas pruebas para recién nacidos

Matute informó además de la ampliación del cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas, conocido como "prueba del talón", que actualmente permite detectar 23 enfermedades, a las que se añadirán otras 12.

Asimismo, la Comunidad pondrá en marcha un nuevo programa de cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas en todas las maternidades madrileñas. Este sistema permitirá identificar en las primeras horas de vida patologías graves del corazón, como el ventrículo derecho de doble salida.