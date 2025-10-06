Madrid abrirá dos nuevos hospitales de día para adolescentes en Parla y Arganda antes de fin de año

La Comunidad de Madrid contará con dos nuevos hospitales de día para adolescentes en Parla y Arganda del Rey. Tal y como ha anunciado este lunes la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ambos estarán listos antes de que termine el año.

La dirigente autonómica ha explicado que el nuevo centro de Parla será dependiente del Infanta Cristina; y el de Arganda del Rey, del Sureste. Con ellos, la región tendrá antes de que termine este año 19 dispositivos, a los que se sumarán dos más en los hospitales Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, y del Henares, en Coslada, al inicio de 2026.

Nuevo centro en Leganés

El centro de Leganés dispone de dos zonas diferenciadas para facilitar la asistencia a los pacientes por rango de edad: infantil, para los usuarios de entre seis a 12 años, y juvenil, destinada a los que tienen entre 13 y 18. "Vamos a seguir trabajando por todo ello, sin descanso, y también creando, abriendo nuevos centros e instalaciones como esta que visitamos hoy", ha afirmado Díaz Ayuso en su visita al nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital público Universitario José Germain de Leganés.

Cuenta con 13 consultas de Psiquiatría, Psicología Clínica, Trabajo Social y Enfermería, que permiten un tratamiento personalizado y el seguimiento de la evolución según las características propias de cada caso. También hay dos salas de terapia grupal con cabina de Gesell, que permiten, desde una sala anexa, la valoración de los pacientes y la terapia por los profesionales, sin interferir en la privacidad de cada uno de los menores. El recinto proporciona un entorno amigable, con la luz y la naturaleza como protagonistas.

A pocos metros del complejo se están ejecutando ya las obras de construcción del nuevo edificio que albergará el Hospital de Día de Adolescentes del José Germain, cuya finalización está prevista en 18 meses con una inversión de cerca de 3 millones de euros, y cuyas obras Díaz Ayuso también ha visitado.

Medidas en salud mental

La presidenta también ha aprovechado la visita para repasar algunas de las medidas en materia de salud mental en las que trabaja el Ejecutivo regional, como el Plan de Salud Mental y Adicciones 2022-24. También se han creado más de 400 plazas de profesionales en la sanidad pública para reforzar los servicios de Psiquiatría y Salud Mental, con psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, celadores, técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales, entre otros.

Además, han creado cinco hospitales de Día, reforzando los ya existentes y las unidades de Hospitalización para Adolescentes, con 14 nuevas a domicilio y la puesta en marcha del Plan de Prevención del Suicidio, mientras que, para atender a pacientes adultos con trastorno mental grave, se ha extendido la terapia ocupacional al área de Psiquiatría de los hospitales.

Asimismo, la presidenta ha destacado el centro especializado en adiciones del comportamiento abierto en el Hospital Gregorio Marañón, en una estrategia que se completa con el trabajo conjunto del Gobierno madrileño con otras iniciativas como el Plan Regional contra las Drogas.