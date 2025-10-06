¿Lloverá en Madrid el 12 de octubre? Ya hay pronóstico del tiempo para el Día de la Hispanidad

Madrid se prepara para una de sus citas más especiales del año. Desde el pasado miércoles, el Ministerio de Defensa está llevando a cabo ensayos para el desfile militar que recorrerá el Paseo del Prado y la Castellana durante el Día de la Hispanidad. Los aviones militares hacen pruebas con el fin de dejar todo a punto para la cita. No obstante, las celebraciones ya han comenzado, dándose el pistoletazo de salida a esta semana multicultural en la jornada de ayer.

Casi 2.500 personas de 23 países distintos desfilaron por la Gran Vía en la Gran Cabalgata por la Hispanidad 2025, que en esta edición tuvo a Argentina como país invitado. Por primera vez, además, el desfile -- que incluyó un homenaje al artista Francisco de Goya -- ha contado con la participación de Estados Unidos y Filipinas. Una vez finalizado, la cantante Gloria Estefan ofreció un concierto gratuito en la Plaza de Colón, congregando a miles de personas en el inicio del Paseo de Recoletos.

El tiempo en el Día de la Hispanidad

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha señalado este martes como el día en el que esas altas temperaturas de la semana pasada regresarán a Madrid. En localidad como la mencionada Alcalá de Henares, Collado Villalba o Fuenlabrada el mercurio podría alcanzar los treinta grados, una temperatura totalmente anómala para el mes de octubre.

Sin embargo, la situación volverá a cambiar este jueves, día en el que los termómetros no sobrepasarán los veinticinco grados. A lo largo de esta jornada, además, podríamos encontrarnos con lluvias en Madrid capital. Unas precipitaciones que, según los pronósticos actuales, no deberían repetirse en los siguientes días.

En lo que concierne al Día de la Hispanidad, el domingo, la capital experimentará doce grados de temperatura mínima por la noche y veinticuatro de máxima durante el día. A priori, no lloverá. Eso sí, algunos nubarrones grises podrían empañar la exhibición aérea de las Fuerzas Armadas.