La Justicia madrileña permite a un guardia civil trabajar simultáneamente en restauración y en el Instituto Armado

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la decisión del Ministerio del Interior que denegó en junio de 2024 la posibilidad a un agente de la Guardia Civil de ejercer sus labores en el sector hostelero. El órgano jurisdiccional ha estimado en su sentencia que no existe ningún tipo de conflicto de intereses entre ambas áreas profesionales, tal y como había argumentado la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que expuso que la posibilidad de compaginar las dos actividades era "más que legítima".

El fallo ha aclarado que el trabajo del agente en la restauración no menoscaba "el estricto cumplimiento" de sus obligaciones como miembro de la Guardia Civil, permitiendo que cumpla con su horario "sin comprometer su imparcialidad e independencia".

¿Se puede compaginar ser Guardia Civil con otra actividad profesional?

Es posible compatibilizar el ejercicio de las labores de guardia civil con otro desempeño profesional, pero para ello es obligatorio solicitar y obtener la compatibilidad al organismo correspondiente, la Dirección General de la Guardia Civil, que será quien decida si la actividad determinada podría impedir el cumplimiento de los deberes del agente o comprometer su imparcialidad.

Oficios como guardaespaldas, vigilante de seguridad o detective quedan excluidos por considerarse incompatibles. Sin embargo, labores decentes o la gestión de negocios personales suelen admitirse a trámite. Si el agente en cuestión ha pasado a la reserva del Instituto Armado, no necesita solicitar esta compatibilidad.

En el caso de la Policía Nacional, esta opción no está disponible: todos los agentes deben dedicarse en exclusiva a su actividad como policía, tal y como señala la Ley de Incompatibilidades de 1984, que establece que los funcionarios públicos, incluidos los de la Policía Nacional, no pueden desempeñar otro empleo público o privado sin la previa resolución favorable de compatibilidad.