Los 27 integrantes de la flotilla a Gaza deportados hoy por Israel regresan a España, repartidos entre Madrid, Barcelona y Bilbao

Los integrantes de la flotilla a Gaza expulsados por Israel este lunes han aterrizado sobre las 23.10 horas en el aeropuerto de Barajas en Madrid en el avión militar del Ejército del Aire que ha fletado el Gobierno.

Del total de 49 españoles que viajaban en la flotilla interceptada por Israel la semana pasada, 21 regresaron el domingo a España y otros 27 lo hacían esta noche desde Atenas en distintos grupos a vuelos directos a Madrid, Bilbao y Barcelona.

En concreto, son 27 los integrantes a los que el Ejecutivo envío un avión. Según precisaron fuentes del Ministerio del Exterior, la aeronave ha llevado a bordo a aquellos integrantes que "voluntariamente" han querido aprovechar esta opción así como a "personas de otros países de la UE".

Por otra parte, otros dos grupos ha regresado a "Barcelona y Bilbao en vuelos comerciales", han precisado las fuentes, que no han detallado el número de integrantes que ha aceptado el traslado en el avión del Gobierno y los que han preferido volver en vuelos comerciales.

Fuentes diplomáticas israelíes habían confirmado previamente a Europa Press que todos los españoles que aún permanecían detenidos habían abandonado ya Israel, con la salvedad de una de las integrantes, que tendrá que comparecer el miércoles ante la Policía tras haber mordido el domingo a un funcionario de la prisión durante un examen médico.

Poco después, una docena aproximadamente de miembros catalanes de la Global Sumud Flotilla han aterrizado este lunes sobre las 23.40 en el Aeropuerto de Barcelona: forman parte del grupo deportado por Israel horas antes.

Entre quienes han llegado a Barcelona están la diputada de las CUP en el Parlament Pilar Castillejo; el miembro de la dirección del partido y del Sindicat d'Habitatge de Cassoles, Adrià Plazas; el sindicalista de la CGT Saturnino Mercader y Curro Rodríguez, del Sindicat de Barri del Poble Sec.

Este mismo lunes habían hecho escala en Atenas y se acogieron a la posibilidad de volar directamente a Barcelona, donde está previsto que les reciban en privado el conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, antes de ser recibidos a la salida por la gente que les espera.

COORDINACIÓN GENERALITAT-GOBIERNO

Fuentes del Departament de UE y Acción Exterior han explicado que, en coordinación con el Gobierno, han podido facilitar que los catalanes que quisieran pudieran volar desde Atenas directamente a Barcelona.

El conseller Duch se ha mantenido en contacto con miembros de la Flotilla "y con sus entornos, tanto durante la travesía como partir de la interceptación y detención" por parte de Israel.

El delegado Carlos Prieto, ha destacado en redes sociales que durante todo el proceso han estado permanentemente en contacto con el Ministerio de Exteriores y coordinados con la Generalitat, y ha felicitado "al cónsul general de España en Tel Aviv por su trabajo y al conjunto del cuerpo diplomático del Ministerio".

Este domingo llegaron a España los primeros 21 españoles de la Flotilla deportados por Israel, incluidos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns) y el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas.

Como ocurrió también este domingo con el primer grupo de activistas repatriados, al aeropuerto madrileño han acudido de nuevo la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, e Irene Montero, eurodiputada de la misma formación.