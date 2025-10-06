Samuel Merino, ganador indiscutible de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica

El artista pontevedrés Samuel Merino se ha proclamado ganador de la séptima edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, un certamen organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación y que forma parte del ciclo #LdeLírica que, con la coordinación del gestor cultural y poeta Gonzalo Escarpa, tiene por objetivo fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva proponiendo un encuentro entre la poesía y la performance.

Por primera vez en las siete ediciones de este certamen, los miembros del jurado han concedido el galardón por unanimidad a Merino, nacido en Mos, y representante de la zona correspondiente a Galicia y Asturias.

Con su séptima edición, la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación se enorgullecen de haber convertido este premio nacional en un referente del rigor, la creatividad y el buen hacer de poetas muy diversos, unidos todos ellos por su entrega a un fenómeno que ya se conoce como "neojuglaría".

Samuel Merino tendrá su presentación oficial en un recital en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid el próximo viernes 10 de octubre. Le hará compañía el gran poeta surcoreano Ko Un, permanente candidato al Premio Nobel de Literatura, los actores Ginés García Millán y Silvia de Pé y la cantautora Guada, así como la ganadora del Premio #LdeLírica del año pasado y reciente ganadora del Poetry Slam de España Annët Batlles.

Este recital en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abrirá el octavo ciclo #LdeLírica, programa organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés con el objetivo de fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva, proponiendo un cruce entre la poesía y la performance. Además, como novedad de esta edición, el ganador o ganadora también recibirá un premio de 1.881 euros en homenaje al año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez. Asimismo, sus poemas encabezarán la antología en la que la editorial Huerga&Fierro reunirá la obra de los finalistas del certamen, el ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí y otros siete poetas que han participado en el ciclo #LdeLírica.