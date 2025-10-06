PREMIOS
Samuel Merino, ganador indiscutible de la VII edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica
La brillante actuación del pontevedrés ha permitido que, por primera vez en este certamen, se haya concedido el galardón por unanimidad
El artista pontevedrés Samuel Merino se ha proclamado ganador de la séptima edición del Premio Nacional de Poesía Viva #LdeLírica, un certamen organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación y que forma parte del ciclo #LdeLírica que, con la coordinación del gestor cultural y poeta Gonzalo Escarpa, tiene por objetivo fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva proponiendo un encuentro entre la poesía y la performance.
Por primera vez en las siete ediciones de este certamen, los miembros del jurado han concedido el galardón por unanimidad a Merino, nacido en Mos, y representante de la zona correspondiente a Galicia y Asturias.
Con su séptima edición, la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés y La Piscifactoría Laboratorio de Creación se enorgullecen de haber convertido este premio nacional en un referente del rigor, la creatividad y el buen hacer de poetas muy diversos, unidos todos ellos por su entrega a un fenómeno que ya se conoce como "neojuglaría".
Samuel Merino tendrá su presentación oficial en un recital en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid el próximo viernes 10 de octubre. Le hará compañía el gran poeta surcoreano Ko Un, permanente candidato al Premio Nobel de Literatura, los actores Ginés García Millán y Silvia de Pé y la cantautora Guada, así como la ganadora del Premio #LdeLírica del año pasado y reciente ganadora del Poetry Slam de España Annët Batlles.
Este recital en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abrirá el octavo ciclo #LdeLírica, programa organizado por Ámbito Cultural de El Corte Inglés con el objetivo de fomentar y dar visibilidad a la creación poética viva, proponiendo un cruce entre la poesía y la performance. Además, como novedad de esta edición, el ganador o ganadora también recibirá un premio de 1.881 euros en homenaje al año de nacimiento de Juan Ramón Jiménez. Asimismo, sus poemas encabezarán la antología en la que la editorial Huerga&Fierro reunirá la obra de los finalistas del certamen, el ganador o ganadora del accésit Juan Ramón Jiménez-Zenobia Camprubí y otros siete poetas que han participado en el ciclo #LdeLírica.
- Fiestas de la Hispanidad 2025 en Madrid, en directo: sigue en vivo el concierto de Gloria Estefan en la plaza de Colón
- Desvíos de los autobuses en Alcalá y Comarca del Henares por el corte de la M-300
- El español tendrá acento madrileño en 2026: la Comunidad de Madrid será sede de la quinta Semana del Español en Alcalá de Henares
- La madrileña que se quedó atrapada en Maldivas durante la pandemia y creó un imperio del buceo: 'Vienen 20 personas cada semana desde 2021
- Gloria Estefan encenderá la Hispanidad 2025: un domingo de música, color y 800 policías en las calles de Madrid
- Planes de fin de semana en Alcalá de Henares: de 3 a 5 de octubre
- He llevado a un taxista a juicio por dejarme tirado': el vecino ciego de Arganzuela que lucha contra el sistema grabando su día a día
- Gloria Estefan celebra sus 50 años de carrera con un multitudinario concierto en la Hispanidad 2025 de Madrid