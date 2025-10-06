La Fiscalía sostiene que el joven que asestó 42 puñaladas a su exnovia la mató con alevosía

La Fiscalía ha mantenido que el joven que mató a su exnovia de 18 años asestándole 42 puñaladas la asesinó con alevosía y ensañamiento, queriéndole provocar "el mayor daño posible", mientras que ha eliminado el delito de lesiones en el ámbito familiar porque lo habría perpetrado cuando era menor de edad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha finalizado este lunes las sesiones del juicio con jurado a Raúl M.O., para quien la Fiscalía pedía inicialmente 25 años de cárcel por un delito de asesinato con la agravante de género y otros 9 meses de prisión por lesiones en el ámbito familiar, que ha retirado finalmente.

Durante la sesión se ha llevado a cabo la lectura de los informes finales de cada una de las partes, en las que la acusación particular y el letrado de la Comunidad de Madrid han mantenido sus penas de 33 y 27 años, respectivamente.

Mientras, la defensa del acusado se ha dirigido al jurado para manifestar que pide para su representado "un veredicto de culpabilidad", calificando el crimen como un homicidio para el que mantiene su pena de 14 años de cárcel.

Está previsto que el miércoles el jurado reciba el objeto del veredicto y comience a deliberar. Una vez acordado y dado a conocer el veredicto, el magistrado presidente de la Sala redactará la sentencia acorde.

Decidirán sobre los hechos ocurridos el 30 de junio de 2022 en un parque de Parla, donde Raúl apuñaló a Cristina repetidamente, según reconoció el propio acusado en el juicio, asegurando que actuó "llevado por el pánico" porque ella no quería hablar con él sobre unos mensajes en redes sociales, y que él quería hacerle daño y que sufriera, pero no matarla.

El acusado ha hecho uso de la última palabra para pedir de nuevo disculpas a familiares y allegados de la víctima, y ha afirmado que actuó "como un egoísta" y "un cobarde" cuando la mató. Ambos tenían entonces 18 años, y ella iba a cumplir 19 en cuatro días.

La fiscal ha mantenido que se trató de un asesinato con la agravante de género y ve demostrado que Raúl actuó con alevosía y ensañamiento, ya que fue el único responsable de la muerte de Cristina, a la que, como él mismo declaró, quería causar daño porque consideraba que era la culpable de su estado depresivo.

Ha negado que la joven muriese como consecuencia de una presunta mala praxis sanitaria, como trata de argumentar la defensa del acusado.

La fiscal ha explicado que retira el delito de lesiones por maltrato en el ámbito familiar porque habría tenido lugar cuando el agresor era menor y no es objeto de este juicio, y ha apreciado la atenuante de reparación del daño porque el acusado ha aportado 165.000 euros en el juzgado.

El juicio, que ha quedado visto para sentencia, ha concluido con la última palabra del acusado en la que ha pedido perdón "a la sociedad" por haber "contribuido a crear un miedo a las mujeres".