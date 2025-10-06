Donde el dulce quita las penas: el obrador de Parla más viral que todos quieren probar

En Parla hay un rincón donde el aroma a galletas recién horneadas anuncia algo más que un simple capricho. Es el lugar donde el azúcar se mezcla con la ilusión, donde cada galleta parece abrazarte con su sabor. Allí, entre charlas, risas y colas que no cesan, se esconde un obrador artesanal que está conquistando Madrid a golpe de dulzura. La Quitapenas, así se llama este nuevo punto de encuentro para los golosos, ubicado en el municipio parleño, en la calle Alfonso X el Sabio, número 38.

Su secreto no es otro que el amor con el que se elabora cada pieza. Cookies estilo neoyorquino y postres de cuchara que invitan a cerrar los ojos y dejarse llevar. El obrador trabaja sin descanso para ofrecer cada día productos recién hechos, con ingredientes de máxima calidad y un toque de creatividad artesanal que los hace únicos.

La carta es una auténtica fiesta para los sentidos: desde las cookies más intensas, como las de triple chocolate, hasta las que esconden sorpresas de pistacho, crema Lotus o Kinder Bueno. Cada una tiene su historia, su personalidad y su forma de arrancarte una sonrisa.

Pero la experiencia va mucho más allá del primer bocado. Este pequeño templo del dulce ha sabido crear un ambiente cercano, cálido y familiar. Aquí los clientes no solo compran postres: se llevan un momento feliz, una excusa para compartir o regalar un pedacito de alegría. Sus combos —una cookie rellena y una bebida— se han convertido en el detalle perfecto para sorprender, y sus ediciones limitadas hacen que cada visita sea una nueva tentación.

Detrás del éxito de La Quitapenas está la pasión y el mimo de Soni López, que ha querido trasladar a este proyecto la misma entrega que la caracteriza en su faceta artística.

"La Quitapenas es un sueño hecho realidad. Quería ofrecer un espacio donde la gente pudiera venir a disfrutar, darse un capricho y, sobre todo, sonreír. Aquí todo se hace con amor y con un único objetivo: endulzar la vida y quitar las penas", afirma emocionada.