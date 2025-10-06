'Madrid Distrito en Corto' pone en marcha su segunda edición: estas son las proyecciones que puedes ver durante el mes de octubre en la capital

Veinte distritos de Madrid encenderán la gran pantalla este mes de octubre con la puesta en marcha de la segunda edición del programa 'Madrid Distrito Corto', el programa de exhibición gratuita de cortometrajes en Espacios Públicos Municipales realizado por el Ayuntamiento de Madrid en colaboración con la Asociación de la Industria del Cortometraje. Esto se lleva a cabo con el fin de celebrar el Día del Cine Español, con 66 pases de cinco cortos en 34 espacios municipales.

Madrid ha elegido la proyección de este tipo de películas al considerar este género como "la base del talento audiovisual y el más frágil en su producción", según ha explicado el Consistorio en un comunicado. Además, ha incidido en que el apoyo municipal al cortometraje es necesario, sobre todo, por su limitada oportunidad de exhibición.

Así, en esta ocasión, la Comunidad contará con cinco cortometrajes que abordan distintas temáticas que revelarán al público sentimientos, emociones y auténticas historias de vida en tan solo 64 minutos. Si vas a ver estas proyecciones acompañado, recuerda que solo una de ellas es apta para todos los públicos.

Estos son los cinco cortos que se proyectarán en la capital

El primero de los cortos que se proyectará será 'El Corredor', un film de 12 minutos de duración. Está dirigido por José Luis Montesinos y su argumento se basa en como el jefe que cerró una empresa hace cinco años y despidió a 300 trabajadores, se encuentra con uno de ellos el primer día que sale a correr. No está recomendado para menores de 7 años.

En segundo lugar, se proyectará 'El niño que quería volar', un corto de ficción, de 20 minutos de duración y dirigido por Jorge Muriel. En él, Iván, un niño de cinco años, se confronta con el nacimiento de un hermano más en el Madrid de los años 80. Esta proyección no está recomendada para menores de 12 años.

En tercera posición, se encuentra 'Los 4 MacNífikos', una película de cinco minutos de duración, dirigida por Tucker Dávila Wood y no recomendada para menores de 12 años. En ella se cuenta la historia de tres "muchachos" de Erandio (Vizcaya) que, treinta años atrás, introdujeron el 'breakdance' en su pueblo.

En cuarto lugar, estará 'Un cuento familiar', un cortometraje de 13 minutos de duración, dirigido por José Corral. En esta proyección, el pequeño Rubén, mientras su madre prepara la cena, narra las aventuras de 'Rayo Galáctico', un valiente héroe espacial que se enfrenta al 'Doctor Maldad'. No está recomendado para menores de 12 años.

El último corto será 'Maruja', una proyección de 14 minutos de duración dirigida por Berta García-Lacht. En ella, María Antonia Bravo García, más conocida como 'Maruja', de 87 años, aburrida en su casa de San Ildefonso (Cornellá), sale a menudo a la calle en busca de aire fresco. Este corto es el único apto para todos los públicos.