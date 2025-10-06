La Comunidad de Madrid acelera para concluir los 34 centros de atención primaria comprometidos esta legislatura

Transcurrido el ecuador de la legislatura, toca hacerse cargo de ir cumpliendo las promesas electorales. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso comprometió la apertura de 34 centros de salud entre 2023 y 2027. A la altura de octubre de 2025 se han inaugurado cinco, pero desde la Consejería de Sanidad se asegura que se llegará a tiempo. Cinco más están próximos a ser inaugurados, se han iniciado las obras de otros 19 y los trabajos de los cinco restantes no tardarán en comenzarse, según traslada el departamento que dirige Fátima Matute.

La consejería acelera para concluir todas estas dotaciones antes de que en 2027 los madrileños vuelvan a estar llamados a las urnas y después de haber abierto desde 2023 cuatro nuevos centros, uno en la capital y tres en el resto de la región. Se trata de los de Las Tablas, en Madrid, y Navalcarnero II, Parque Oeste, en Alcorcón, y Sevilla la Nueva. A ellos se suma el proyecto integral de ampliación del centro de Collado Villalba Pueblo.

Entre finales de este año y principios de 2026 se abrirán otros cinco. De esos cinco ambulatorios que se irán abriendo en estos próximos meses, la ciudad de Madrid concentra tres, dos de nueva apertura, los de Montecarmelo y Butarque, y uno que supone una reforma completa, el de la calle Cáceres, en el distrito de Arganzuela. En el sur de la región, entretanto, se abrirán los centros de Móstoles Pau 4 y de Parla Residencial Este.

Las obras de construcción, informa Sanidad, ya se han iniciado en otros 19 centros, ocho en la capital y once en otros tantos municipios:

Madrid : Abrantes; Ensanche de Vallecas II; Fuencarral; Prosperidad; Puerta del Ángel; Quinta de los Molinos; Valdebebas, Valderribas

: Abrantes; Ensanche de Vallecas II; Fuencarral; Prosperidad; Puerta del Ángel; Quinta de los Molinos; Valdebebas, Valderribas El Molar

Fuenlabrada (Barrio Hospital)

(Barrio Hospital) Guadarrama

Leganés (Campo de Tiro)

(Campo de Tiro) Pinto (La Tenería)

(La Tenería) Pozuelo de Alarcón (Cerro de los Gamos)

(Cerro de los Gamos) San Sebastián de los Reyes (Dehesa Vieja)

(Dehesa Vieja) Tielmes

Torrejón de Ardoz (Soto del Henares)

(Soto del Henares) Valdemoro (Valdemoro 3)

(Valdemoro 3) Villaviciosa de Odón

Los trabajos para los cinco centros de atención primaria restantes hasta sumar los 34 en cuestión aún no se han iniciado pero lo harán próximamente. "Yo lo que digo lo cumplo", afirmaba Matute el pasado viernes en un encuentro con periodistas. Tres están en la ciudad de Madrid: San Isidro-Quince de Mayo; Alamdeda-Prado 30, y Palma Norte-Universidad. Los otros dos se ubicarán en Alcorcón (Ensanche Sur) y Rivas Vaciamadrid (Barrio de La Luna).

Déficit de médicos y enfermeras

El principal problema que afronta la consejería, no obstante, no es el calendario sino el de falta de profesionales con que dotarlos una vez estén construidos. La presión sobre el sistema es doble y afecta a todas las especialidades, no solo a la primaria. Un déficit que va a ser "exponencial", según trasladan. Por un lado, los médicos y enfermeras van cumpliendo años. En torno a un 25% de enfermeras y un 23% de médicos madrileños alcanzan la edad de jubilación en los próximos años. Por otro, no basta con reponerlos. Los avances están permitiendo alargar la vida de la población y cronificar enfermedades, por lo que se precisa de más atención. El año pasado, además, el número de tarjetas sanitarias creció en la Comunidad de Madrid en unas 137.000.

"Hemos pedido al ministerio que habría que formar 1.100 médicos de familia al año para poder paliar el déficit de profesionales sanitarios en atención primaria, que es el eje vertebrador de la sanidad, y eso tampoco se está haciendo", aseguraba Matute en el mismo encuentro. El número de residentes de atención primaria que concluyeron su formación en Madrid el año pasado y se quedaron en la comunidad fue de 184, un 20% más que el año anterior. Es una cuestión de desajuste entre las plazas a cubrir y el número de profesionales. "No se encuentran médicos para ocupar esas plazas ni aun pagándoles 2.000 euros más al mes", se señala en la consejería.

Desde la Comunidad de Madrid no se ha informado de cuántas nuevas plazas generarán en total los 34 nuevos centros de atención primaria. Se apunta a que en algunos casos sustituyen a otros, por lo que lo que se hace es trasladar al personal. Y en el resto se confía en retener a los residentes o atraer profesionales de fuera mediante políticas retributivas, con hasta cinco complementos, y otro tipo de incentivos de formación u otras fórmulas.

Además, se deja otra pelota en el alero del ministerio, la de las homologaciones. Según el Gobierno madrileño, hasta 50.000 médicos extracomunitarios, de todas las especialidades, no solo de atención primaria, esperan que se valide su título para poder ejercer en España. "No solo no compiten con nosotros, sino que nos ayudarían", opina la consejera.